Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Илон Маск рассказал о серьезной ошибке Tesla

Tesla

Илон Маск признал ошибкой снижение напряжения аккумуляторов Tesla Model S. Об этом миллиардер сообщил в Twitter.

— В данном случае мы ошиблись, — написал генеральный директор Tesla в Twitter.

Компания пошла на такой шаг после инцидента со сгоревшей Model S в Гонконге в 2019 году. С помощью беспроводного обновления мощность аккумуляторов в тысячах электрокаров компании заметно снизилась.

Обновление было направлено на повышение долговечности батарей Model S и Model X за счет незначительного пересмотра системы терморегулирования. Без побочных эффектов не обошлось — снижение мощности негативно сказалось на скорости зарядки аккумуляторов.

В 2020 году Tesla пришлось выпустить обновление для возврата исходной мощности. В итоге компания заменила аккумуляторы на некоторых автомобилях, а также выплатила $1,5 млн компенсации.

Хотя решение Tesla снизить напряжение батареи было продиктовано соображениями безопасности, Илон Маск признал, что этот шаг был неправильным. 

Маск также подтвердил, что Tesla всегда честна и правдива с потребителями. 

— Политика Tesla — никогда не поддаваться ложным обвинениям, даже если мы проиграем, и никогда не бороться с аргументированными заявлениями, даже если мы выиграем, — добавил Маск.

Работа автопилота в автомобилях Tesla тоже не идеальна. На прошлой неделе система Tesla cпутала Луну с желтым сигналом светофора. Из-за ошибки автомобиль пытался снизить скорость.

Источник: Илон Маск

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка