Илон Маск признал ошибкой снижение напряжения аккумуляторов Tesla Model S. Об этом миллиардер сообщил в Twitter.

— В данном случае мы ошиблись, — написал генеральный директор Tesla в Twitter.

If we are wrong, we are wrong. In this case, we were. — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2021

Компания пошла на такой шаг после инцидента со сгоревшей Model S в Гонконге в 2019 году. С помощью беспроводного обновления мощность аккумуляторов в тысячах электрокаров компании заметно снизилась.

Обновление было направлено на повышение долговечности батарей Model S и Model X за счет незначительного пересмотра системы терморегулирования. Без побочных эффектов не обошлось — снижение мощности негативно сказалось на скорости зарядки аккумуляторов.

В 2020 году Tesla пришлось выпустить обновление для возврата исходной мощности. В итоге компания заменила аккумуляторы на некоторых автомобилях, а также выплатила $1,5 млн компенсации.

Хотя решение Tesla снизить напряжение батареи было продиктовано соображениями безопасности, Илон Маск признал, что этот шаг был неправильным.

Маск также подтвердил, что Tesla всегда честна и правдива с потребителями.

— Политика Tesla — никогда не поддаваться ложным обвинениям, даже если мы проиграем, и никогда не бороться с аргументированными заявлениями, даже если мы выиграем, — добавил Маск.

Работа автопилота в автомобилях Tesla тоже не идеальна. На прошлой неделе система Tesla cпутала Луну с желтым сигналом светофора. Из-за ошибки автомобиль пытался снизить скорость.

Источник: Илон Маск