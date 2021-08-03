В предвкушении появления рестайлинговой версии Renault Trafic Combi, у нас на тесте побывала версия 2019 года.

Сколько стоит Renault Trafic

У нас на тест-драйве побывал Renault Trafic с дизельным двигателем объемом 1,6 л, мощностью 140 л.с. и 6-МКПП. Длинная база, салон на девять мест и неплохая комплектация.

Как выглядит Renault Trafic

Renault Trafic чувствует себя на украинских дорогах, как дома. Его знают, любят и используют уже достаточно давно, и он отлично выполняет роль народного любимца. Да и мне он уже хорошо знаком по тест-драйву версии 2017 года.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народный бусик? / 6 фотографий

Если упустить узнаваемость Renault Trafic, то о дизайне здесь особо и не поговорить. Это коммерческий сегмент, и здесь все должно быть просто, практично и доступно. Renault Trafic подпадает под эти критерии. Одним словом – всеми любимый бусик.

Что есть и чего нет в салоне Renault Trafic

Салон трафика выполнен из бюджетных, но износостойких материалов. Дешево и сердито – это про Renault Trafic, но в хорошем смысле.

Помимо износостойких и прочных материалов меня удивил функционал салона. Очень много различных ниш полочек, карманов и прочего, что существенно упрощает жизнь водителя, который большую часть времени проводит в машине. Такой вот офис на колесах или рабочая лошадка, кому как нравится.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народный бусик? / 8 фотографий

Посадка высокая и удобная, все под рукой и ничего не мешает. Из удобств для водителя – откидной подлокотник, подогревы передних сидений, мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида. Панель приборов и руль простые и понятные в пользовании. Также есть круиз-контроль

Возле водителя есть два пассажирских места, но как вы понимаете, вдвоем там комфорта мало. В основном, ближнее к водителю место служит пуфиком для рюкзака и других вещей водителя и переднего пассажира.

В нашей версии было восемь пассажирских мест. Два на первом ряду, три на втором и три на третьем. Так как Renault Trafic – сугубо коммерческая версия, то здесь не стоит ожидать каких-то изяществ для пассажиров. Все очень просто, без излишеств.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народный бусик? / 5 фотографий

Чем побаловали пассажиров Renault Trafic, так это пространством. Места очень много, но вот из комфорта ничего особенного.

Оба задних ряда сидений снимаются, и Renault Trafic становится полностью грузовым, если в этом есть нужда.

Как едет по нашим дорогам Renault Trafic

Тестовый Renault Trafic оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 1,6 л с мощностью 140 л.с. и крутящим моментом 340 Нм. В нашей версии двигатель был оснащен двумя турбинами.

Едет Renault Trafic уверенно, без каких либо замечаний по динамике, даже с учетом полной загрузки автомобиля. Хорошие дизели – гордость французов, а Renault Trafic лишь еще одно тому подтверждение.

Подвеска сбалансированная, но иногда жестковатая, как по мне.

Да, это коммерческий автомобиль. и есть вопросы по комфорту в салоне, шумоизоляции и опциям комфорта. Чего греха таить, он предназначен для передвижения из пункта А в пункт Б.

Если говорить о расходе топлива, то средний расход город/трасса у меня составлял 7,2 л на 100 км пути. И это, как по мне, огромный плюс для Renault Trafic.

Итоги

Renault Trafic – простой и надежный бусик, который закрывает коммерческие вопросы и станет отличным напарником по делам семейным. Вместительный, просторный, экономичный, но в меру комфортный. Вот такое мое резюме по Renault Trafic.

Решать, как всегда, вам.