Компания Toyota выпустила необычное руководство по выбору автомобиля по знаку зодиака. Автопроизводитель представил полноценный гороскоп на покупку автомобиля.
Для Весов у компании плохие новости — рекомендованный bZ4x еще не появился в продаже, придется подождать.
Овнам рекомендуется спортивное купе GR 86. Тельцам отлично подойдет гибридная модификация Corolla Hybrid Touring Sports.
Творческим и импульсивным Близнецам точно понравятся резвые хэтчбеки Aygo — они доступны в ярких цветовых гаммах.
Харизматичные Раки полюбят полноразмерный кроссовер Highlander.
Резкие Львы точно обуздают спортивную модификацию маленького GR Yaris.
Девы всегда отличались целеустремленностью — пикап Hilux станет настоящим товарищем для них.
Остроумным Скорпионам подойдут футуристичные кроссоверы C-HR GR Sport.
Любителям путешествий Стрельцам Toyota рекомендовала внедорожник Land Cruiser Prado.
Козерогам стоит присмотреться к RAV4 Plug-in Hybrid за его практичность и надежность. Авантюрные Водолеи любят независимость — кроссовер Yaris Cross готов практически к любым условиям.
А дружелюбным и самоотверженным Рыбам подойдет седан Mirai.
Автомобили Toyota пользуются огромной популярностью в Украине. Модель RAV4 стал самым популярным автомобилем июля — в этом месяце он насчитывает 659 регистраций.
Источник: Toyota