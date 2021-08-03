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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Toyota представила автомобильный гороскоп: выбираем авто по знаку зодиака

Toyota

Компания Toyota выпустила необычное руководство по выбору автомобиля по знаку зодиака. Автопроизводитель представил полноценный гороскоп на покупку автомобиля.

Гороскоп Toyota

Для Весов у компании плохие новости — рекомендованный bZ4x еще не появился в продаже, придется подождать. 

Овнам рекомендуется спортивное купе GR 86. Тельцам отлично подойдет гибридная модификация Corolla Hybrid Touring Sports. 

Творческим и импульсивным Близнецам точно понравятся резвые хэтчбеки Aygo — они доступны в ярких цветовых гаммах. 

Харизматичные Раки полюбят полноразмерный кроссовер Highlander. 

Резкие Львы точно обуздают спортивную модификацию маленького GR Yaris.

Девы всегда отличались целеустремленностью — пикап Hilux станет настоящим товарищем для них. 

Остроумным Скорпионам подойдут футуристичные кроссоверы C-HR GR Sport. 

Любителям путешествий Стрельцам Toyota рекомендовала внедорожник Land Cruiser Prado.

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Козерогам стоит присмотреться к RAV4 Plug-in Hybrid за его практичность и надежность. Авантюрные Водолеи любят независимость — кроссовер Yaris Cross готов практически к любым условиям. 

А дружелюбным и самоотверженным Рыбам подойдет седан Mirai.

Автомобили Toyota пользуются огромной популярностью в Украине. Модель RAV4 стал самым популярным автомобилем июля — в этом месяце он насчитывает 659 регистраций.

Фото: Toyota, Unsplash

Источник: Toyota

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