Компания Toyota выпустила необычное руководство по выбору автомобиля по знаку зодиака. Автопроизводитель представил полноценный гороскоп на покупку автомобиля.

Для Весов у компании плохие новости — рекомендованный bZ4x еще не появился в продаже, придется подождать.

Овнам рекомендуется спортивное купе GR 86. Тельцам отлично подойдет гибридная модификация Corolla Hybrid Touring Sports.

Творческим и импульсивным Близнецам точно понравятся резвые хэтчбеки Aygo — они доступны в ярких цветовых гаммах.

Харизматичные Раки полюбят полноразмерный кроссовер Highlander.

Резкие Львы точно обуздают спортивную модификацию маленького GR Yaris.

Девы всегда отличались целеустремленностью — пикап Hilux станет настоящим товарищем для них.

Остроумным Скорпионам подойдут футуристичные кроссоверы C-HR GR Sport.

Любителям путешествий Стрельцам Toyota рекомендовала внедорожник Land Cruiser Prado.

Козерогам стоит присмотреться к RAV4 Plug-in Hybrid за его практичность и надежность. Авантюрные Водолеи любят независимость — кроссовер Yaris Cross готов практически к любым условиям.

А дружелюбным и самоотверженным Рыбам подойдет седан Mirai.

Автомобили Toyota пользуются огромной популярностью в Украине. Модель RAV4 стал самым популярным автомобилем июля — в этом месяце он насчитывает 659 регистраций.

Фото: Toyota, Unsplash

Источник: Toyota