В июле 2021 года в Украине было зарегистрировано 9 768 автомобилей. Это на 16% больше, чем в июле прошлого года. Статистикой поделилась ассоциация Укравтопром.

В этом месяце топ самых популярных авто среди украинцев не изменился. Легковушки японской марки Toyota покупали чаще всего — 1 535 единиц. На втором месте французские Renault — их авто выбрал 1 301 украинец. Закрывают тройку лидеров южнокорейские Kia с показателем в 800 легковых авто.

На четвертом месте расположились автомобили Skoda — 618 авто. Пятое место с минимальным отрывом получают Hyundai — 465 авто. Немецкие Volkswagen всегда пользуются популярностью — шестое место с 452 авто. Nissan — 439 легковушек. Китайские Chery завоевали восьмое место в списке — 412 авто. Японские Mitsubishi и Suzuki заняли девятое и десятое место соответственно. Автомобилей этих брендов купили 411 и 384 шт.

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Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем июля — в этом месяце он насчитывает 659 регистраций.

В 2021 году на территории Украины было зарегистрировано 48,4 тыс. новых легковых автомобилей. Почти треть из них зарегистрированы на компании.

Kia Sportage приобретали чаще всего приватные покупатели. Toyota RAV-4 тоже попал в список — он практически опередил лидера. Тройку лидеров закрывает Nissan Qashqai — украинцы оценили компактность кроссовера.