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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Tesla готова к тестированию бюджетного электрокара за $25 тыс.

Tesla

Компания Tesla уже разработала прототип электрокара за $25 тыс. Об этом сообщил автомобильный инсайдер из Китая. 

Бюджетный и компактный электрокар разрабатывался в Китае, а начало его производства запланировано на конец 2021 года.

Tesla Model Q

Об автомобиле известно очень мало информации — разработка электрокара ведется под особой секретностью. По словам инсайдеров, новинка получила название Model 2 или Model Q.

Ради такой низкой стоимости создателям пришлось сэкономить на размере транспорта — он будет меньше, чем Model 3. Компания Sina Motors уже начала проверять автомобиль на воздействие на окружающую среду, а полноценное тестирование авто состоится осенью 2021 года.

Ранее тестирования не помогли предотвратить возгорание автомобиля Tesla Model S в Китае. На фоне инцидента Tesla снизила максимальную мощность аккумуляторов во избежание подобных случаев. Однако пользователи начали жаловаться на увеличенное время зарядки аккумуляторов.

Недавно Маск признал этот шаг ошибкой Tesla, а компании пришлось выплатить $1,5 млн компенсации клиентам.

Источник: InsideEvs

Фото: InsideEvs, Unsplash

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