Компания Tesla уже разработала прототип электрокара за $25 тыс. Об этом сообщил автомобильный инсайдер из Китая.

Бюджетный и компактный электрокар разрабатывался в Китае, а начало его производства запланировано на конец 2021 года.

Об автомобиле известно очень мало информации — разработка электрокара ведется под особой секретностью. По словам инсайдеров, новинка получила название Model 2 или Model Q.

The elusive cheaper compact Model Whatever may come sooner than you think. The prototype is said to have been completed & most component suppliers have been lined up. Trial production has been planned for the end of 2021. pic.twitter.com/ZCRDfc58kf

