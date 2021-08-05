Энтузиасты Dobre Cars из YouTube решили противопоставить электрокар Tesla Model X танку в перетягивании каната.

Автомобиль Tesla весит 2 495 кг, а танк — больше 9 т.

По словам авторов ролика, это не полноценный танк — он называется CVRT, что расшифровывается как разведывательное транспортное средство. Он разрабатывался в Великобритании и использовался в вооруженных силах по всему миру на протяжении десятилетий.

На другой стороне каната — Tesla Model X. Это первый полноразмерный кроссовер компании. Главная фишка модели — автоматические двери в форме крыла чайки, которые открываются вверх. Автомобиль также успел установить рекорд по аэродинамике в классе кроссоверов с помощью активного спойлера.

Судя по видео, обычный канат не выдержал напряжения между двумя транспортными средствами. Для второй попытки понадобился стальной трос, который решит это противостояние.

В этой битве выиграл танк — с его весом и сцеплением даже мощность практически не играла роли.

Авторы видео не раскрыли деталей о характеристиках танка, но эта модель производилась с 4,2-литровым двигателем Jaguar.

О производстве автомобилей Tesla известно намного больше. Компания сама показывает, через что проходят электрокары перед отправкой в автосалоны. В коротком ролике показали, как автомобили Tesla проходят 25 различных тестов, чтобы соответствовать стандартам качества.

Видео снимали на крупнейшем заводе по производству электромобилей в мире. Благодаря расположению фабрики в Шанхае компании удалось существенно снизить расходы на логистику компонентов.

Источник: Dobre Cars