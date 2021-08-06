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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Toyota Land Cruiser 300 появился в Украине: характеристики и цена

Toyota Land Cruiser 300

Внедорожный Toyota Land Cruiser 300 показали миру еще в начале лета, и только сейчас он добрался до Украины. 

Toyota выпустила первую новую модель с момента выхода Land Cruiser 200 в 2007 году.

Среди главных изменений — автомобиль базируется на новой платформе. Она улучшает динамические характеристики благодаря низкому центру тяжести, а также увеличивает прочность.

Toyota Land Cruiser 300

Премиальный автомобиль напичкали всеми передовыми системами — Toyota Safety Sense последнего поколения, Multi-Terrain Select и помощь при езде по бездорожью.

Двигателей будет несколько, как и опций при покупке. На выбор дается 3,5-литровый бензиновый V6 на 415 л.с. и 3,3-литровый дизельный V6 с 299 л.с. Оба будут комплектоваться 10-ступенчатой автоматической КПП. 

Стоит отметить и передовую систему подвески (E-KDSS), которая заметно прибавит комфорта при езде по бездорожью.

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В салоне теперь расположилась кнопка запуска, которая сканирует отпечаток пальца водителя. Система способна запомнить до 10 отпечатков пальцев, но и этого недостаточно для запуска двигателя. Водителю нужно иметь при себе и смартключ, который блокирует движение авто при необходимости.

На центральной панели расположился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, который способен отображать сразу две различные функции. 

Комплектаций будет несколько — Prestige, Premium и GR Sport.

Начальная цена на новый Toyota Land Cruiser 300 составляет 2 436 560 грн.

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Источник: Toyota

Фото: Toyota

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