За месяц стоимость газа на заправках увеличилась более чем на 2 гривны и достигла отметки в 17 грн. С начала года цены на газ пропан поднялись на 5 грн. На сегодня это рекорд.

По словам экспертов, причиной этому является период жатвы. На предприятиях высушивают зерно с помощью впрыснутого газа. Это создает настоящий дефицит. В Украине такой газ производится в небольших объемах, и основная часть покупается за рубежом.

В России покупается более 40% газа, она также ограничила поставки топлива Украину, а цены на заправках заметно выросли.

В этой проблеме также замешана и политика. Поставку в Украину сократила не только Россия, но и Казахстан — якобы из-за внутреннего дефицита.

Эксперты предупреждают — в августе газ может заметно подорожать. На некоторых заправках цены на газ поднялись до 18 грн, а причин удешевления пока не найти.

Водители отмечают, что 20 грн за 1 л газа — это психологический лимит. Владельцы задумываются о переходе на бензин — газ ненамного дешевле, а расходуется заметно больше.

На прошлой неделе также подорожал бензин — на 10-50 коп. Министерство экономики приняло решение о новой средней стоимости литра дизтоплива и бензина, в связи с чем средняя цена на бензин повысилась на 22 коп.

С 14 мая 2021 года действует временное государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Изменения ввели на период действия карантина.