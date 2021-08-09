Производство электрического пикапа Tesla Cybertruck перенесено на 2022 год. Информация об этом появилась на сайте Tesla.

— Вы сможете завершить выбор комплектации авто по мере начала производства к 2022 году, — говорится на странице заказа Cybertruck.

Это сообщение появляется в формах заказа для всех трех комплектаций Cybertruck. Новинка будет продаваться с одним двигателем и задним приводом, двумя двигателями и полным приводом, и трехмоторной компоновкой с передним приводом.

Tesla впервые анонсировала Cybertruck в 2019 году. Ранее компания раскрыла подробности, уточнив, что он будет запущен в производство в конце 2021 года. В начале этого года Маск отметил, что компании повезет, если к концу 2021 года несколько моделей Cybertruck появятся в продаже.

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Квартальный отчет Tesla раскрыл некоторые детали о выходе электрокара. Cybertruck будет производиться на фабрике Gigafactory в Техасе.

Стоит также отметить и сложность реализации сборки авто. Для создания корпуса потребуются новые производственные процессы. По словам Tesla, для начала работы ей необходимо заказать определенное оборудование и машины.

Помимо производства Cybertruck, компании необходимо улучшить систему работы беспилотного управления. Недавно автопилот Tesla перепутал Луну с желтым сигналом светофора.

Источник: Tesla