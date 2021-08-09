Французская компания Renault представила новый кроссовер Kiger. Автомобиль предназначался только для рынка Индии, но вскоре он появится и в других странах.

Бюджетная новинка будет поставляться с 1,0-литровым безнаддувным бензиновым двигателем, или же с турбированным на 100 л.с. Автомобиль будет продаваться как с ручной, так и с автоматической КПП, а старт предзаказов состоялся 6 августа 2021 года.

За низкую цену автомобиль может похвастаться неплохой комплектацией — сразу шесть подушек безопасности, полностью светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, автоматический климат-контроль, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. На приборной панели разместили 8-дюймовый сенсорный экран.

Автомобиль практически не имеет конкурентов на мировом рынке — цена на Renault Kiger стартует от $7 500. Когда новинка появится на территории Украины — неизвестно.

Авто Renault пользуются огромной популярностью среди украинских водителей. В июле 2021 года автомобили этой марки заняли второе место по количеству регистраций на территории страны. Автомобили Renault выбрал 1 301 украинец. Toyota не очень оторвались от французов — количество купленных авто достигает 1 535 единиц.

Renault Duster лидирует в рейтинге за 2021 по количеству купленных авто украинскими компаниями. Корпорации пополнили свои автопарки 1 718 французскими авто.

Источник: Renault

Фото: Renault