Владельцы евроблях столкнулись с новой проблемой во время растаможивания авто. Те, кто планировал воспользоваться законом о льготной растаможке, должны выплатить штраф в размере 34 тыс. грн.

Речь идет о владельцах тех авто, которые ввозились третьими лицами на территорию Украины, не имея права на дальнейшую передачу транспортных средств. Без оплаты огромного штрафа процесс растаможки осуществить невозможно. Не секрет, что на ввозимых автомобилях по стране передвигаются не те, кто их привез.

Проблема коснулась жителей Волынской, Львовской и Закарпатской областях, так как автомобили завозили родственники водителей, имеющие ПМЖ в соседних странах.

В законах о льготном растаможивании говорится о добровольном штрафе в размере 8,5 тыс. грн. Штраф не распространяется на иностранцев, которые ввозили такие автомобили и передавали в пользование другим лицам. Это прямое нарушение ст. 469 Таможенного кодекса.

— Во время разработки законопроекта делался акцент на этих проблемах. Скорее всего, сами законодатели не до конца разобрались, как эта процедура будет выглядеть на практике, — отметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Льготный режим растаможки авто вступил в силу 15 июня и будет действовать до 10 ноября текущего года. Воспользоваться льготами смогут те, чьи автомобили были ввезены на территорию Украины до 31 декабря 2021 года.

Украинским автолюбителям приготовили неприятный сюрприз — за месяц стоимость газа на заправках увеличилась более чем на 2 гривны и достигла отметки в 17 грн. С начала года цены на газ пропан поднялись на 5 грн. На сегодня это рекорд.

Прогнозы экспертов неутешительны — в августе газ может заметно подорожать. На некоторых заправках цены на газ поднялись до 18 грн, а причин удешевления пока не найти.

Источник: UBR