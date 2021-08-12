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Факты / Lifestyle / Авто
Юлія Захарченко |

В каких странах невыгодно покупать авто — рейтинг

Парковка авто

Британская консалтинговая компания Scrap Car Comparison составила рейтинги топ-10 самых дорогих и дешевых стран для покупки и обслуживания автомобиля.

При составлении рейтинга ориентировались на цены, установленные компаниями-производителями машин Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

В частности, сравнили расходы на приобретение и техническое обслуживание (страхование и стоимость топлива) этих автомобилей со средним годовым доходом каждой страны.

Самая дорогая страна для покупки и обслуживания машины — Турция, поскольку цены равносильны 652,29% среднего дохода по стране.

Где дороже покупать автомобиль

  • 1. Турция: 652,29%;
  • 2. Аргентина: 515,77%;
  • 3. Колумбия: 508,93%;
  • 4. Уругвай: 443,68%;
  • 5. Бразилия: 441,89%;
  • 6. Украина: 413,78%;
  • 7. Гватемала: 355,94%;
  • 8. Россия: 290,04%;
  • 9. Мексика: 285,20%;
  • 10. Коста-Рика: 269,83%.

На втором месте — Аргентина (515,77%), третьем — Колумбия (508,93%), четвертом — Уругвай (443,68%), пятом — Бразилия (441,89%). Украина попала на шестое место с показателем 413,78%.

В каких странах купить авто дешевле

  • 1. Австралия: 49,48%;
  • 2. США: 54,87%;
  • 3. Дания: 60,34%;
  • 4. Канада: 64,40%;
  • 5. Швеция: 75,84%;
  • 6. Германия: 78,44%;
  • 7. Нидерланды: 84,65%;
  • 8. Франция: 87,00%;
  • 9. Великобритания: 89,36%;
  • 10. Финляндия: 91,58%.

Рейтинг стран, в которых можно дешевле купить и обслужить автомобиль, возглавила Австралия с показателем 49,48% среднего дохода по стране.

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Источник: Motorshow

Фото: Unsplash

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