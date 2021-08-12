Британская консалтинговая компания Scrap Car Comparison составила рейтинги топ-10 самых дорогих и дешевых стран для покупки и обслуживания автомобиля.
При составлении рейтинга ориентировались на цены, установленные компаниями-производителями машин Volkswagen Golf и Toyota Corolla.
В частности, сравнили расходы на приобретение и техническое обслуживание (страхование и стоимость топлива) этих автомобилей со средним годовым доходом каждой страны.
Самая дорогая страна для покупки и обслуживания машины — Турция, поскольку цены равносильны 652,29% среднего дохода по стране.
Где дороже покупать автомобиль
- 1. Турция: 652,29%;
- 2. Аргентина: 515,77%;
- 3. Колумбия: 508,93%;
- 4. Уругвай: 443,68%;
- 5. Бразилия: 441,89%;
- 6. Украина: 413,78%;
- 7. Гватемала: 355,94%;
- 8. Россия: 290,04%;
- 9. Мексика: 285,20%;
- 10. Коста-Рика: 269,83%.
На втором месте — Аргентина (515,77%), третьем — Колумбия (508,93%), четвертом — Уругвай (443,68%), пятом — Бразилия (441,89%). Украина попала на шестое место с показателем 413,78%.
В каких странах купить авто дешевле
- 1. Австралия: 49,48%;
- 2. США: 54,87%;
- 3. Дания: 60,34%;
- 4. Канада: 64,40%;
- 5. Швеция: 75,84%;
- 6. Германия: 78,44%;
- 7. Нидерланды: 84,65%;
- 8. Франция: 87,00%;
- 9. Великобритания: 89,36%;
- 10. Финляндия: 91,58%.
Рейтинг стран, в которых можно дешевле купить и обслужить автомобиль, возглавила Австралия с показателем 49,48% среднего дохода по стране.
Источник: Motorshow