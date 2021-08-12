Британская консалтинговая компания Scrap Car Comparison составила рейтинги топ-10 самых дорогих и дешевых стран для покупки и обслуживания автомобиля.

При составлении рейтинга ориентировались на цены, установленные компаниями-производителями машин Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

В частности, сравнили расходы на приобретение и техническое обслуживание (страхование и стоимость топлива) этих автомобилей со средним годовым доходом каждой страны.

Самая дорогая страна для покупки и обслуживания машины — Турция, поскольку цены равносильны 652,29% среднего дохода по стране.

Где дороже покупать автомобиль

1. Турция: 652,29%;

2. Аргентина: 515,77%;

3. Колумбия: 508,93%;

4. Уругвай: 443,68%;

5. Бразилия: 441,89%;

6. Украина: 413,78%;

7. Гватемала: 355,94%;

8. Россия: 290,04%;

9. Мексика: 285,20%;

10. Коста-Рика: 269,83%.

На втором месте — Аргентина (515,77%), третьем — Колумбия (508,93%), четвертом — Уругвай (443,68%), пятом — Бразилия (441,89%). Украина попала на шестое место с показателем 413,78%.

В каких странах купить авто дешевле

1. Австралия: 49,48%;

2. США: 54,87%;

3. Дания: 60,34%;

4. Канада: 64,40%;

5. Швеция: 75,84%;

6. Германия: 78,44%;

7. Нидерланды: 84,65%;

8. Франция: 87,00%;

9. Великобритания: 89,36%;

10. Финляндия: 91,58%.

Рейтинг стран, в которых можно дешевле купить и обслужить автомобиль, возглавила Австралия с показателем 49,48% среднего дохода по стране.

Источник: Motorshow