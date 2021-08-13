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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Украинец установил мировой рекорд скорости на электромотоцикле

Сергей Малик

Известный украинский гонщик Сергей Малик установил рекорд максимальной скорости на электрическом мотоцикле — 172,1 км/ч. Это случилось на высохшем соляном озере Bonneville Salt Flats в США на ежегодном мероприятии Неделя скорости. 

Установить рекорд Сергею удалось на мотоцикле Dnepr, который полностью создавали в Киеве.

Двигатель мотоцикла производился в Словении, а его мощность 50 кВт в длительном режиме и 100 кВт в краткосрочном. Такие мощности приравниваются к 68 и 136 л.с. соответственно. Для таких показателей двигатель считается легким — всего 12 кг.

Двигатель питает литий-ионный аккумулятор объемом в 12 кВт/ч.

За обороты двигателя отвечает тяговый инвертор украинского производства DTI-150H.

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Сергей Малик — президент Киевского городского автомотоклуба, имеет за своими плечами сотни успешно проведенных соревнований, шоу и автопробегов. Он также мастер спорта Украины, чемпион Украины по кольцевым гонкам и кандидат психологических наук. Этот рекорд стал 40-м по счету в карьере гонщика.

Соляное озеро Bonneville уже давно стало местом проведения мероприятия Неделя скорости, где каждый желающий может протестировать свое транспортное средство на максимальную скорость.

Источник: KMAMK Team на Bonneville

Фото: KMAMK Team на Bonneville

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