Компания General Motors хочет заменить все потенциально опасные аккумуляторы электрокаров Chevrolet Bolt. Компания сообщила о более чем десяти случаев возгораний автомобилей этой модели, и причиной этому являются зарядные батареи.

Еще в ноябре 2020 года компания заявила об отзыве более 68 тыс. автомобилей Chevy Bolt. В июле состоялся второй отзыв — компания решила перестраховаться.

General Motors выпустила специальное программное обеспечение, призванное выявлять возможность возникновения пожара и требовать срочной замены аккумуляторов. Однако даже это не помогло избежать дальнейших возгораний Chevy Bolt.

Теперь же компания признала неработоспособность ПО и начала новый отзыв автомобилей с дальнейшей заменой аккумуляторов. GM также порекомендовала не парковаться в помещении и не оставлять автомобиль заряжаться без присмотра.

Бесплатно заменить аккумуляторы смогут владельцы Chevy Bolt уже с 23 августа. Такие пользователи получат новую гарантию на 8 лет и 100 000 миль (160 934 км). В зону риска в основном попали автомобили 2017-2019 годов, так что они получили приоритет в замене компонентов.

Представители General Motors планируют изучить замененные аккумуляторы, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Электрокары другой американской компании также имеют повышенную вероятность возгорания. Ранее Илон Маск признал свою ошибку в управлении Tesla — после нескольких случаев с возгоранием автомобилей глава компании решил снизить мощность аккумуляторов. Однако это увеличило время подзарядки транспортного средства.

Источник: Electreck