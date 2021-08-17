Как сдается внутренний экзамен в автошколе

После окончания обучения в автошколе каждый ученик должен сдать внутренний экзамен. После этого он становится на шаг ближе к получению долгожданной карточки — удостоверения водителя. В случае успешного окончания обучения в автошколе абитуриент будет допущен к экзамену в МРЭО.
Как сдают экзамен в автошколе — читайте в материале.
Зачем нужен внутренний экзамен в автошколе
Внутренний экзамен — это завершающий этап обучения в автошколе. Он нужен для проверки уровня ваших теоретических знаний и практических навыков как водителя, которые вы получили в период обучения.
В это время ученик может самостоятельно оценить собственные знания, проверить навыки вождения и определить свои слабые места. Это поможет лучше подготовиться к контрольному экзамену в МРЭО и быть уверенным в своих знаниях.
В конце экзамена оцениваются не только ваши навыки, а еще профессионализм преподавателя ПДД и инструктора по вождению. В дальнейшем выводы будут способствовать улучшению качества обучения.
Как проводится внутренний экзамен
Внутренний экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Первая часть предусматривает прохождение тестов на знание правил дорожного движения. Первый блок вопросов состоит из всех разделов ПДД, этики вождения и европротокола.
Во второй части будут дополнительные вопросы для вашей категории. Обычно абитуриент получает билет с 20 вопросами. Сам экзамен длится 20 минут. Для успешной сдачи ученик должен сделать не более двух ошибок.
Следующим этапом будет сдача практического экзамена. Он состоит из двух частей:
- вождение автомобиля на автодроме;
- вождение в городских условиях.
На автодроме ученик должен последовательно выполнить все упражнения, которые требуют во время сдачи на права в МРЭО.
Ученик обязан подготовиться к началу движения, выполнить маневрирование, разворот, заезд задним ходом с разных сторон и парковка. Длиться экзамен на автодроме должен не менее 10 минут.
После успешной сдачи экзамена на автодроме ученик может быть допущен к вождению в городских условиях.
Вождение в городе является самым сложным этапом внутреннего экзамена. Принимать его будет автоинспектор, который будет находиться рядом с вами в автомобиле и контролировать правильность выполнения упражнений.
Перед началом экзамена экзаменатор должен ознакомить ученика с порядком его проведения. На этом этапе можно допустить не больше двух мелких ошибок. Автоинспектор будет фиксировать их в экзаменационном листе. Продолжительность этой части практического экзамена продлится не менее 20 минут.
После успешной сдачи всех частей экзамена ученик допускается к главному экзамену в МРЭО.
Что делать, если не сдал экзамен
Теоретический экзамен можно сдать повторно через неделю. Только после успешной сдачи теории ученик может быть допущен к экзамену на автодроме. Результат экзамена по теории действителен в течение трех месяцев, после этого срока его надо проходить повторно.
Практический экзамен можно сдавать три раза. Пересдача допускается через пять дней с прошлой попытки.
Если ученик не сдал экзамен с третьей попытки, он должен пройти курс практического обучения вождению еще раз.