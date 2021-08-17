Как сдается внутренний экзамен в автошколе

После окончания обучения в автошколе каждый ученик должен сдать внутренний экзамен. После этого он становится на шаг ближе к получению долгожданной карточки — удостоверения водителя. В случае успешного окончания обучения в автошколе абитуриент будет допущен к экзамену в МРЭО.

Как сдают экзамен в автошколе — читайте в материале.

Зачем нужен внутренний экзамен в автошколе

Внутренний экзамен — это завершающий этап обучения в автошколе. Он нужен для проверки уровня ваших теоретических знаний и практических навыков как водителя, которые вы получили в период обучения.

В это время ученик может самостоятельно оценить собственные знания, проверить навыки вождения и определить свои слабые места. Это поможет лучше подготовиться к контрольному экзамену в МРЭО и быть уверенным в своих знаниях.

В конце экзамена оцениваются не только ваши навыки, а еще профессионализм преподавателя ПДД и инструктора по вождению. В дальнейшем выводы будут способствовать улучшению качества обучения.

Как проводится внутренний экзамен

Внутренний экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Первая часть предусматривает прохождение тестов на знание правил дорожного движения. Первый блок вопросов состоит из всех разделов ПДД, этики вождения и европротокола.

Во второй части будут дополнительные вопросы для вашей категории. Обычно абитуриент получает билет с 20 вопросами. Сам экзамен длится 20 минут. Для успешной сдачи ученик должен сделать не более двух ошибок.

Следующим этапом будет сдача практического экзамена. Он состоит из двух частей:

вождение автомобиля на автодроме;

вождение в городских условиях.

На автодроме ученик должен последовательно выполнить все упражнения, которые требуют во время сдачи на права в МРЭО.

Ученик обязан подготовиться к началу движения, выполнить маневрирование, разворот, заезд задним ходом с разных сторон и парковка. Длиться экзамен на автодроме должен не менее 10 минут.

После успешной сдачи экзамена на автодроме ученик может быть допущен к вождению в городских условиях.

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Вождение в городе является самым сложным этапом внутреннего экзамена. Принимать его будет автоинспектор, который будет находиться рядом с вами в автомобиле и контролировать правильность выполнения упражнений.

Перед началом экзамена экзаменатор должен ознакомить ученика с порядком его проведения. На этом этапе можно допустить не больше двух мелких ошибок. Автоинспектор будет фиксировать их в экзаменационном листе. Продолжительность этой части практического экзамена продлится не менее 20 минут.

После успешной сдачи всех частей экзамена ученик допускается к главному экзамену в МРЭО.

Что делать, если не сдал экзамен

Теоретический экзамен можно сдать повторно через неделю. Только после успешной сдачи теории ученик может быть допущен к экзамену на автодроме. Результат экзамена по теории действителен в течение трех месяцев, после этого срока его надо проходить повторно.

Практический экзамен можно сдавать три раза. Пересдача допускается через пять дней с прошлой попытки.

Если ученик не сдал экзамен с третьей попытки, он должен пройти курс практического обучения вождению еще раз.