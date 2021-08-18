Компания Jetpack Aviation планирует выпустить первый в мире летающий мотоцикл Speedster.

Компания хочет создать около 20 экземпляров для использования в развлекательных целях. Остальные летающее мотоциклы будут предназначены для военного и коммерческого рынка. Jetpack Aviation ранее сообщили о первом успешном полете тестового прототипа.

Базовая комплектация Speedster весит около 100 кг. Тяга двигателя рассчитана на максимальный вес до 1,5 тонны при автономности от 10 до 22 минут. Компания также готовит к производству более мощной версии Speedster.

Их объединяет максимальная высота полета до 4,5 км и максимальная скорость в 241 км/ч. Jetpack Aviation также оснастит все Speeder полностью автономной системой вождения. Конечно, в определенных ситуациях пилоты всегда могут переключиться на ручное управление. Осталось только увидеть эти летающие мотоциклы в действии.

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В 2019 году Jetpack Aviation ошеломила автомобильную промышленность своим взглядом на будущее транспорта. В то время как все остальные говорили о летающих автомобилях, компания сосредоточилась на воздушных мотоциклах. По словам Jetpack Aviation, Speeder поступит в продажу в 2023 году.

В будущем люди смогут перемещаться не только на летающих мотоциклах — компания Joby Aviation активно тестирует летающее такси. В конце июля этот наземный транспорт преодолел 241 км за 1 час и 17 минут. Новинка сможет заменить полноценный самолет, который загрязняет атмосферу выбросами CO2. Мощность для взлета поступает из электрического двигателя.

Источник: Jetpack Aviation

Фото: Jetpack Aviation