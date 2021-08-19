Nissan наконец-то представил серийную версию нового спортивного автомобиля Z. Спорткар получил название Nissan Z, и он сильно отличается от прототипа, показанного публике еще в 2020 году. Под капотом расположился мощный 3,0-литровыq двигатель V-6 с 400 л.с.

И хотя базовая версия поставляется с механической коробкой передач, на выбор также дается и автоматическая.

Дизайн автомобиля подчеркивает его спортивность. Радиаторную решетку разделили на две части, а бампер оснастили сплиттером. Задняя часть тоже получила сплиттер, а также небольшой спойлер, выступающий из багажника. Компания попыталась сохранить дизайн оригинальной 240Z, но добавить некоторые новые детали.

Помимо базовой версии, Nissan будет продавать спорткар в комплектации Performance, которая получила другую настройку подвески, систему контроля запуска, более крупные тормоза, кованые 19-дюймовые колеса RAYS, аудиосистему Bose и спортивные сидения.

По словам компании, модель Z 2023 года будет стоить около $40 тыс., а точная цена будет объявлена ​​ближе к весне 2022 года — тогда начнутся поставки авто.

Ранее компания Nissan представила обновленный кроссовер Juke 2021 года. Его продажи начались и в Украине. Новинка доступна в нескольких комплектациях — базовая обойдется в 523 тыс. грн, а топовая от 798 тыс. грн. Juke доступен в 11 цветах кузова и с тремя вариантами цвета крыши.

Источник: Nissan

Фото: Nissan