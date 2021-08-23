Как поставить на учет в Украине авто из США

Поставить на учет транспортное средство из Соединенных Штатов Америки можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины. В государственный орган нужно обратиться в нескольких случаях:

регистрация при покупке нового авто;

перерегистрация бывшего в употреблении автомобиля;

ввоз транспортного средства на территорию Украины из США или Европы.

Это можно сделать в любом сервисном центре МВД. Записаться можно тремя способами — по телефону (номер справочной — (044) 290-19-88), в дистанционном формате на сайте или в порядке живой очереди на месте (последний талон выдают в 17.00).

График работы в Киеве — со вторника до пятницы с 9.00 до 18.00. Некоторые центры могут работать в понедельник, субботу и воскресенье, однако про них нужно узнавать дополнительно.

Обычно регистрация может длиться от одного до нескольких часов — вы можете сэкономить время, подготовив необходимые документы заранее.

Что нужно делать, чтобы поставить авто на учет

съездить в любой удобный для вас сервисный центр МВД, зарегистрировавшись онлайн или взяв талон сразу на месте;

написать заявление о намерении поставить транспортное средство на учет;

получить квитанции на оплату и соответствующее направление;

оплатить налоги и сборы — это можно сделать в помещении центра МВД;

пройти проверку машины — ее оценит эксперт Министерства внутренних дел;

получить необходимые документы и регистрационные номера транспортного средства.

Какие документы нужны

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность нового владельца авто;

ИНН;

заявление (можно написать сразу на месте в центре МВД);

документы, подтверждающие право собственности на машину;

договор купли-продажи или другие документы, в которых обозначена фактическая стоимость транспортного средства;

транзитный номер и сертификат ЕВРО 5 (необходим для первой регистрации или машин, привезенных из других стран);

квитанции про оплату налогов и сборов;

документально зафиксированный результат осмотра авто экспертом.

После завершения регистрации покупателю предоставят технический паспорт транспортного средства и автомобильные знаки.

Поставить авто из США на учет — какая стоимость

Во время регистрации транспортного средства нужно заплатить за услуги центра, бланк технического паспорта, номерной знак авто и другое. По состоянию на август 2021 года, это обойдется по меньшей мере в 500 грн. Список:

152 или 190 грн — оплата услуг сервисного центра МВД за регистрацию;

171 грн — стоимость номерного знака транспортного средства;

219 грн — бланк технического паспорта;

от 350 грн — оформление полиса ОСАГО (зависит от нескольких показателей, среди которых объем двигателя авто автомобиля);

от 3% до 5% от стоимости машины без НДС;

5% — на продавца автомобиля за доход от продажи (сбор не нужно платить в случае, если это первый договор за год).

Финансовые калькуляторы помогут рассчитать фактическую сумму, которую придется потратить на регистрацию машины из США.

В каких случаях могут отказать регистрировать авто

Сервисный центр Министерства внутренних дел может отказать в регистрации транспортного средства в таких случаях:

нет полного необходимого пакета документов для регистрации;

транспортное средство украдено или находится под арестом;

объем двигателя или другие составные части машины не соответствуют указанным в документах, поданных в центр МВД владельцем авто или его официальным представителем.

Почему выгодно покупать автомобиль из Америки

Одно из самых важных преимуществ автомобиля из США — можно полностью отследить его историю. Например, в какие ДТП попадал, сколько было владельцев, какой на самом деле пробег транспортного средства.

Это объясняется тем, что в Америке очень развиты страхование и лизинг (долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа).

Кроме этого, авто из США стоит дешевле даже с учетом стоимости регистрации. К примеру, за новую Toyota Camry в Украине придется заплатить от $30 тыс., в то же время в Америке она стоит от $23,5 тыс.