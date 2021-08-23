Как поставить на учет в Украине авто из США

Поставить на учет транспортное средство из Соединенных Штатов Америки можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины. В государственный орган нужно обратиться в нескольких случаях:
- регистрация при покупке нового авто;
- перерегистрация бывшего в употреблении автомобиля;
- ввоз транспортного средства на территорию Украины из США или Европы.
Это можно сделать в любом сервисном центре МВД. Записаться можно тремя способами — по телефону (номер справочной — (044) 290-19-88), в дистанционном формате на сайте или в порядке живой очереди на месте (последний талон выдают в 17.00).
График работы в Киеве — со вторника до пятницы с 9.00 до 18.00. Некоторые центры могут работать в понедельник, субботу и воскресенье, однако про них нужно узнавать дополнительно.
Обычно регистрация может длиться от одного до нескольких часов — вы можете сэкономить время, подготовив необходимые документы заранее.
Что нужно делать, чтобы поставить авто на учет
- съездить в любой удобный для вас сервисный центр МВД, зарегистрировавшись онлайн или взяв талон сразу на месте;
- написать заявление о намерении поставить транспортное средство на учет;
- получить квитанции на оплату и соответствующее направление;
- оплатить налоги и сборы — это можно сделать в помещении центра МВД;
- пройти проверку машины — ее оценит эксперт Министерства внутренних дел;
- получить необходимые документы и регистрационные номера транспортного средства.
Какие документы нужны
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность нового владельца авто;
- ИНН;
- заявление (можно написать сразу на месте в центре МВД);
- документы, подтверждающие право собственности на машину;
- договор купли-продажи или другие документы, в которых обозначена фактическая стоимость транспортного средства;
- транзитный номер и сертификат ЕВРО 5 (необходим для первой регистрации или машин, привезенных из других стран);
- квитанции про оплату налогов и сборов;
- документально зафиксированный результат осмотра авто экспертом.
После завершения регистрации покупателю предоставят технический паспорт транспортного средства и автомобильные знаки.
Поставить авто из США на учет — какая стоимость
Во время регистрации транспортного средства нужно заплатить за услуги центра, бланк технического паспорта, номерной знак авто и другое. По состоянию на август 2021 года, это обойдется по меньшей мере в 500 грн. Список:
- 152 или 190 грн — оплата услуг сервисного центра МВД за регистрацию;
- 171 грн — стоимость номерного знака транспортного средства;
- 219 грн — бланк технического паспорта;
- от 350 грн — оформление полиса ОСАГО (зависит от нескольких показателей, среди которых объем двигателя авто автомобиля);
- от 3% до 5% от стоимости машины без НДС;
- 5% — на продавца автомобиля за доход от продажи (сбор не нужно платить в случае, если это первый договор за год).
Финансовые калькуляторы помогут рассчитать фактическую сумму, которую придется потратить на регистрацию машины из США.
В каких случаях могут отказать регистрировать авто
Сервисный центр Министерства внутренних дел может отказать в регистрации транспортного средства в таких случаях:
- нет полного необходимого пакета документов для регистрации;
- транспортное средство украдено или находится под арестом;
- объем двигателя или другие составные части машины не соответствуют указанным в документах, поданных в центр МВД владельцем авто или его официальным представителем.
Почему выгодно покупать автомобиль из Америки
Одно из самых важных преимуществ автомобиля из США — можно полностью отследить его историю. Например, в какие ДТП попадал, сколько было владельцев, какой на самом деле пробег транспортного средства.
Это объясняется тем, что в Америке очень развиты страхование и лизинг (долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа).
Кроме этого, авто из США стоит дешевле даже с учетом стоимости регистрации. К примеру, за новую Toyota Camry в Украине придется заплатить от $30 тыс., в то же время в Америке она стоит от $23,5 тыс.