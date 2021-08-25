Безопасность новенького Hyundai Ioniq 5 испытали по системе KNCAP (Корейская программа оценки новых автомобилей). Процесс оценки автомобиля попал на видео.

Корейский автомобиль получил высокую оценку — 92,1 балла из 100. Результат является эквивалентом 5 звезд, и такими показателями может похвастаться далеко не каждый автомобиль.

Полностью электрический Hyundai показал особенно высокие баллы во время краш-теста (98,8) и испытания на предотвращение несчастных случаев (95,9). Автомобиль оснастили огромным количеством систем и датчиков для предотвращения ДТП — транспорт способен самостоятельно реагировать на дорожные преграды, в том числе на пешеходов и велосипедистов.

Автомобиль получил всего 4 звезды из 5 возможных (68,2 балла) за безопасность пешеходов — Hyundai Ioniq 5 рекомендуется доработать.

Получить отличные результаты удалось за счет использования новой платформы при создании авто. Транспортное средство имеет улучшенные характеристики и прочность благодаря обновлению базы.

Электрокар можно зарядить от 10% до 80% всего за 18 минут. По данным WLTP, для 100 км пробега необходимо заряжать новинку в течение пяти минут.

Hyundai Ioniq 5 — полностью электрический автомобиль, который доступен для покупки в Украине с июля 2021 года. Кроссовер доступен в двух модификациях, а цены начинаются от 1 348 600 грн. Комплектации Elegance и TOP отличаются не только объемами аккумуляторов, но и наличием полного привода.

Источник: koreancap

Фото: Hyundai