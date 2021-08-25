Генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что система Full Self-Driving (FSD) не так уж хороша, как позиционировалась на рынке. По словам миллиардера, производитель электрокаров пытается создать единую платформу автопилота для использования как на шоссе, так и на улицах городов.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible. We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining. — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021

— Последняя бета-версия автопилота FSD Beta 9.2 на самом деле не так уж и хорошо работает, но команда Autopilot/AI работает над улучшением системы. Мы хотим создать единую платформу для шоссе и городских улиц, но для этого потребуется перенастройка нейронных сетей, — сообщил Маск в Twitter.

После этого глава Tesla рассказал об ощущениях от тестирования новой версии автопилота FSD Beta 9.3. Маск испытал систему во время поездки из Пасадины в Лос-Анджелес, отметив улучшенную работу в сравнении с предыдущей версией.

Just drove FSD Beta 9.3 from Pasadena to LAX. Much improved! — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2021

Технология автопилота Full Self-Driving (FSD) позволяет водителям использовать расширенные функции автопилота, которые недоступны без покупки специального пакета.

За дополнительные $10 тыс. владельцы Tesla могут приобрести весь пакет FSD, который обеспечивает полностью автономное вождение. Можно пользоваться всеми функциями без покупки — для этого существует подписка за $199 в месяц.

Напомним, что Tesla стремится предоставить полноценную систему автономного вождения пятого уровня.

Корпорация Илона Маска занимается не только разработкой новых технологий для авто — недавно производитель авто сообщил о создании робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого покажут уже в следующем году. Новинка сможет выполнять различную работу, заменив при этом человека.

Источник: Илон Маск