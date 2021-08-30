Обучение в автошколе уже позади. Теперь ученик должен пройти завершающий этап для получения водительского удостоверения. Впереди вас ждет подготовка и подача пакета документов, а также сдача экзаменов в ТСЦ.

Как самостоятельно сдать экзамен в ТСЦ после автошколы — читайте в материале.

Какие нужны документы

Для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения ученик должен обратиться в сервисный центр МВД с таким перечнем документов:

паспорт гражданина Украины;

копия карточки налогоплательщика;

медицинская справка (форма 083/0);

свидетельство об окончании автошколы.

Запись на сдачу практических экзаменов осуществляется по номерам телефонов сервисных центров МВД, или же можно записаться в электронную очередь конкретного центра МВД.

Для регистрации вам нужно внести: свой номер телефона, личные данные, электронную почту, конкретный сервисный центр МВД, и выбрать доступную дату и время для сдачи экзамена.

Как проводится экзамен в ТСЦ

Экзамен состоит из двух частей: теоретической — по знаниям ПДД, и практической — по навыкам управления автомобилем. Во время экзамена проводится видеофиксация для контролирования сдачи.

Теоретическая часть экзамена

Первый экзамен сдается на компьютере в виде теста с 20 вопросами. В нем будет 10 вопросов на проверку знаний ПДД, 4 вопроса по основам безопасного вождения, 4 по устройству и эксплуатации транспортного средства и 2 по оказанию первой медицинской помощи.

Сам экзамен продлится 20 минут. По истечении отведенного времени теоретический экзамен автоматически прекращается. Для успешной сдачи можно допустить не более двух ошибок.

Принимают его работники территориального центра обслуживания в специально оборудованном помещении ТСЦ.

Практическая часть экзамена

После успешной сдачи теоретической части кандидата в водители допускают к практическому экзамену. На нем проверяют навыки управления транспортным средством в два этапа.

Первый проводится на автодроме, а второй — на специальном маршруте в условиях дорожного движения. Принимать этот экзамен будет автоинспектор, который оценит навыки управления.

Перед началом сдачи практического экзамена инспектор обязан ознакомить вас с порядком его проведения и проверить исправность технических средств проверки проведения экзамена.

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Для прохождения экзамена вам нужно предоставить инспектору паспорт и экзаменационный лист. В нем будет указан перечень заданий, которые нужно выполнить, и список типичных ошибок. Во время экзамена автоинспектор будет находиться в машине и фиксировать их в экзаменационной карточке.

После прохождения первой части экзамена вас допустят к управлению автомобилем в условиях дорожного движения. Эта часть проводится по такому же алгоритму действий, как и первая. Она длится не менее 20 минут.

Для успешной сдачи практической части нужно допустить не более двух мелких ошибок.

Практический экзамен можно сдать еще три раза. Если все попытки провалены, нужно повторно пройти курсы подготовки по практическому вождению транспорта.

После успешной сдачи двух частей экзамена можно получить водительское удостоверение.