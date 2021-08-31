Автопроизводитель General Motors прекращает производство электрического Chevy Bolt. Причиной этому стало огромное количество случаев возгорания.

Корпорация на протяжении нескольких лет делает отзывы этих электрокаров, и это ей обходится в миллиарды долларов.

Производство новеньких Bolt and Bolt EUV 2022 ранее прекращалось из-за нехватки микросхем — проблемы с логистикой и неисправностями аккумуляторов остановило производство до средины сентября.

Корпорация делала отзывы автомобилей для замены в них аккумуляторов, которые и стали причиной возгораний. Процесс замены компонентов уже выпущенных авто также приостановлен — GM ожидает поставок новых батарей от LG.

— Мы не будем возобновлять ремонт или перезапускать производство, пока не убедимся, что LG производит для нас бездефектные компоненты, — заявил представитель GM Дэниел Флорес в заявлении для The Verge.

Впервые компания сделала отзыв в ноябре 2020 года — речь идет о 68 тыс. авто, которые могли загореться в любой момент.

General Motors попыталась уменьшить вероятность возгорания с помощью программного обновления, но и это решение не помогло.

В зону риска попали автомобили 2017-2019 годов, так что они получили приоритет в замене компонентов — это можно сделать уже с 23 августа.

Не только автомобили марки Chevy страдают от подобной проблемы — ранее автомобили Tesla также горели. Компания Tesla попыталась исправить эту особенность программным обновлением, но это негативно повлияло на скорость зарядки электрокаров.

Источник: The Verge, Scott Virgin