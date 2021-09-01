В августе этого года украинцы купили 8,5 тыс. новых легковых авто. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. По данным Укравтопром, это лучший автомобильный август за последние 8 лет.

На первом месте расположились автомобили французского производителя Renault — в августе было зарегистрировано 1 274 авто.

Новенькие автомобили японской Toyota хоть и занимают вторую позицию, по сравнению с прошлогодним августом продажи выросли на 10% — 1260 зарегистрированных авто.

Тройку лидеров замыкает корейский производитель Kia, которому удалось улучшить продажи за август в 5 раз. За август автомобили этого бренда выбрали 840 автомобилистов.

На четвертом месте расположились японские Nissan — 446 авто, а на пятом — Skoda — 438 транспортных средств.

Традиционно, в топ-10 вошли автомобили следующих марок:

6. Mitsubishi— 373.;

7. Volkswagen — 370;

8. Chery — 367;

9. Hyundai — 347;

10. Suzuki — 297.

И хотя автомобили Renault пользовались наибольшей популярностью, любимой моделью украинцев в августе стал KIA Sportage — свой выбор на этом авто остановили 603 автомобилиста.

С начала 2021 года в Украине было зарегистрировано 66,7 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок авто продолжает расти — этот показатель на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что в июле 2021 года в Украине было зарегистрировано 9 768 автомобилей. Лидерами по продажам были автомобили марки Toyota. На втором месте расположили французские авто Renault, а на третьем — корейские Kia.

Источник: UkrAutoprom