Эксперты из JDPower составили рейтинг автомобилей по надежности. В список попали модели 2021 года выпуска.

Для точности рейтинга было опрошено около 110 тыс. человек, которые пользовались новыми автомобилями 2021 года на протяжении 90 дней.

В опросе участвовали владельцы практически всех автомобилей, доступных на рынке США, за исключением Tesla, так как модели этого производителя полностью электрические.

По данным опроса, самыми надежными автомобилями стали модели бренда Ram, дочерней компании Chrysler, с результатом 128 проблем на 100 автомобилей.

Второе место с результатом 139 занимает американский производитель Dodge.

На третьем и четвертом местах расположились Lexus и Mitsubishi с одинаковыми результатами — 144 поломки на сотню авто. На пятом месте расположился корейский производитель KIA с показателем 146 поломок.

Автомобили марки Chrysler попали в самый конец рейтинга — на сотню авто приходится 251 поломка. Транспортные средства этого производителя точно не могут похвастаться своей надежностью.

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Tesla хотя и не попала в рейтинг, количество поломок на 100 автомобилей достигло отметки в 231 случай. И не зря, ведь владельцы Tesla довольно часто жалуются на качество сборки люксового транспорта.

По данным экспертов, владельцы авто недовольны новыми технологиями — речь идет о сложности подключения смартфонов к системе мультимедиа. С каждым годом навигация в них заметно усложняется.

За 2021 год украинцы купили 66,7 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок авто продолжает расти — этот показатель на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Источник: JDpower