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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Автомобили в Украине угоняют все реже: статистика преступлений за 2021 год

Кража авто

Эксперты из Opendatabot опубликовали статистику угонов автомобилей в Украине за первую половину 2021 года.

Известно, что количество угонов за первые пол года было зафиксировано 1 475 случаев. Зачастую угоняют транспорт средней ценовой категории — их разбирают на запчасти для дальнейшей продажи. Люксовые авто угоняют немного реже — это делается под заказ, да и продать отдельные компоненты куда сложнее. 

Количество таких преступлений на территории страны сокращается ежегодно. К примеру, в 2014 году было зафиксировано 12 600 случаев. Подобные цифры сохранились до 2017 года, а затем количество автоугонов резко сократилось. Скорее всего, на это повлияла улучшенная система защиты, которую взломать без специальных знаний и приборов куда сложнее.

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В 2020 году правоохранительными органами было фиксировано 4 522 случая краж авто.

Напомним, что на дорогах Украины появится еще 21 камера фото- и видеофиксации нарушителей ПДР. Новые датчики начали работать с 3 сентября.

Датчики для автофиксации расположили на дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской области, а также на дорогах Полтавы, Николаева, Харькова и города Хуст. В Украине работает 97 устройств для видеофиксации.

Источник: Opendatabot

Фото: Unsplash

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