На дорогах Украины появится еще 21 камера фото- и видеофиксации нарушителей ПДР. Об этом сообщило МВД.
Уже с 3 сентября новые датчики будут контролировать соблюдения скоростного режима в нескольких областях Украины.
В Винницкой области появилось сразу 5 камер.
На автомагистрале М-21 на 294 км расположили сразу две камеры в обе стороны.
На трассе М-30 установлено три датчика для контроля скорости — на 404 км работают две камеры в обе стороны, а на участке 404 км+640 — одна в сторону Умани.
Львовская область получила всего одно устройство для контроля КАСКАД — камеру расположили на участке 685 км+309 трассы М-06. Направлена камера в сторону с. Долиновка.
На дорогах Черниговской области появились четыре камеры видеофиксации:
- На трассе Н-07 на участке 60 км+426 в сторону Киева;
- На трассе М-01-02 — участок 6 км+414 в сторону Киева;
- Третью камеру расположили на участке 43 км+993 трассы М-02 в сторону Чернигова;
- Последняя — на участке 125 км+385 автодороги М-02 в сторону с. Бобрик.
В пределах города Полтава установили три камеры автофиксации:
- Улица Европейская, 155 в сторону ул. Автобазовская;
- Ул. Свитанкова 14, камеру направили в сторону улицы Юрия Тимошенко;
- Улица Маршала Бирюзова 32 — камера фиксирует правонарушения со стороны улицы Героев-Пожарных.
Николаев получил 3 камеры КАСКАД — на проспекте Героев Украины 20 в сторону Киевского шоссе, а также на проспекте Богоявленский 125 — там камера направлена на улицу Старокрепостная.
Дороги Харькова оснастили тремя датчиками. Первый расположили на проспекте Науки 12 в сторону просп. Независимости. Второй — по адресу Полтавский Шлях 62-Б в сторону улицы Евгения Котляра. Последнюю камеру установили на Белгородском шоссе 2, в сторону ул. Деревянко. Все три устройства будут сканировать скорость передвижения авто в автоматическом режиме.
Город Хуст в Закарпатской области получил 3 камеры. Первую расположили на улице Львовской 157 в направлении ул. 9 мая. Вторую — по адресу ул. Ивана Франко 165. Ее направили в сторону центра населенного пункта. Последняя камера расположилась на улице Волошина 81 в направлении центра города.
По данным МВС, на территории Украины работает 97 камер, которые фиксируют правонарушения со стороны водителей автоматически. Ознакомиться с расположением датчиков можно на официальном сайте МВД.
Напомним, что 27 августа заработало еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД, которые разместили в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской области. Датчики также установили и на улицах отдельных городов — Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.