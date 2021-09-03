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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

На дорогах Украины заработали новые камеры автофиксации — список адресов

Дорожная камера

На дорогах Украины появится еще 21 камера фото- и видеофиксации нарушителей ПДР. Об этом сообщило МВД.

Уже с 3 сентября новые датчики будут контролировать соблюдения скоростного режима в нескольких областях Украины.

В Винницкой области появилось сразу 5 камер.

На автомагистрале М-21 на 294 км расположили сразу две камеры в обе стороны.

На трассе М-30 установлено три датчика для контроля скорости — на 404 км работают две камеры в обе стороны, а на участке 404 км+640 — одна в сторону Умани.

Львовская область получила всего одно устройство для контроля КАСКАД — камеру расположили на участке 685 км+309 трассы М-06. Направлена камера в сторону с. Долиновка.

На дорогах Черниговской области появились четыре камеры видеофиксации:

  • На трассе Н-07 на участке 60 км+426 в сторону Киева;
  • На трассе М-01-02 — участок 6 км+414 в сторону Киева;
  • Третью камеру расположили на участке 43 км+993 трассы М-02 в сторону Чернигова;
  • Последняя — на участке 125 км+385 автодороги М-02 в сторону с. Бобрик.

Карта камер в Украине

В пределах города Полтава установили три камеры автофиксации:

  • Улица Европейская, 155 в сторону ул. Автобазовская;
  • Ул. Свитанкова 14, камеру направили в сторону улицы Юрия Тимошенко;
  • Улица Маршала Бирюзова 32 — камера фиксирует правонарушения со стороны улицы Героев-Пожарных.
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Николаев получил 3 камеры КАСКАД — на проспекте Героев Украины 20 в сторону Киевского шоссе, а также на проспекте Богоявленский 125 — там камера направлена на улицу Старокрепостная.

Дороги Харькова оснастили тремя датчиками. Первый расположили на проспекте Науки 12 в сторону просп. Независимости. Второй — по адресу Полтавский Шлях 62-Б в сторону улицы Евгения Котляра. Последнюю камеру установили на Белгородском шоссе 2, в сторону ул. Деревянко. Все три устройства будут сканировать скорость передвижения авто в автоматическом режиме.

Город Хуст в Закарпатской области получил 3 камеры. Первую расположили на улице Львовской 157 в направлении ул. 9 мая. Вторую — по адресу ул. Ивана Франко 165. Ее направили в сторону центра населенного пункта. Последняя камера расположилась на улице Волошина 81 в направлении центра города.

По данным МВС, на территории Украины работает 97 камер, которые фиксируют правонарушения со стороны водителей автоматически. Ознакомиться с расположением датчиков можно на официальном сайте МВД.

Напомним, что 27 августа заработало еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД, которые разместили в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской области. Датчики также установили и на улицах отдельных городов — Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.

Источник: МВД

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