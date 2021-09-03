В Украине впервые зарегистрировали водородный автомобиль. Речь идет о Toyota Mirai, которая получила украинские номера. На сертификацию этого транспортного средства ушло полтора месяца, но для следующих авто на водороде эта процедура будет выполнена заметно быстрее.

— Наш автомобиль будет ездить по украинским дорогам, для чего и понадобилась сертификация. Этот процесс был рисковым, но теперь каждый желающий зарегистрировать автомобиль на водороде сможет это сделать всего за три дня, — сообщил президент ассоциации Украинский водородный совет Александр Репкин.

На одной машине ассоциация останавливаться не планирует: они уделят внимание развитию инфраструктуры для водородного транспорта — речь идет о создании специальных заправок. Ближайшая такая станция находится в Польше.

Первую Toyota Mirai показали публике в ноябре 2013 года на Токийском автосалоне. Благодаря химической реакции, автомобиль получает энергию, которая накапливается в аккумуляторе. Эта технология имеет рекордную эффективность — КПД достигает 83%. Для сравнения, обычный бензиновый двигатель имеет КПД в 38%. Автомобиль экологически чистый — отходами можно назвать воду. В воздух транспортное средство выбрасывает только водяной пар.

Испытания показали, что максимальная дальность поездки на одной заправке составляет 650 км, заправка водородом длится 3 минуты, а максимальная скорость авто — 175 км/ч.

Источник: Украинский водородный совет

Фото: Украинский водородный совет