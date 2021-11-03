Ноябрь на пороге, а значит, пора готовить машину к зиме. Очереди на шиномонтажах и в магазинах резины уже есть. Сколько же стоит переобуть автомобиль?

– Насколько дороже, чем в прошлом году? Где-то процентов на 25-30, минимум. Было 600, сейчас около 1000.

У каждого, конечно, свое СТО, и цены в регионах разнятся. Но в среднем переобуть колеса стало на четверть дороже. Выросла в цене и резина.

— Ну, четыре шины – пять тысяч.

И это еще недорого. Некоторые премиальные колеса стоят и вовсе целую зарплату. Как у Александра, который за четыре новенькие шины для своего американца выложил кругленькую сумму – 4 700 за колесо.

Причина – рост стоимости полимеров и каучука, из которых, собственно, и производят шины.

Какие бы вы ни выбрали шины, главное – чтобы не подержанные, даже если премиальные, предостерегает автоблогер Рауль Чилачава. Ибо, как и сколько реально километров на них проехали – правды вам не скажут.

Качественная резина должна иметь четкие ламели – тонкие промежутки, которыми она цепляется за асфальт. Кроме того, должна быть мягкой, это признак качественных материалов. А также иметь усилители внутри, которые визуально видны.

Кроме диагностики, в автомобиле нужно заменить и жидкости, проверить уровень масла, смазать силиконовой смазкой дверь и багажник, чтобы резиновые уплотнители не поссыхались, и обязательно залить новый омыватель. Стоит только помнить – то, что на нем пишут, желательно делить на два.

Зимой с собой лучше иметь такие вещи в багажнике: щетку, запасную теплую куртку, буксировочный трос, саперную лопатку и несколько килограммовых пачек соли.

Учиться контраварийному вождению, в частности, в зимних условиях, нужно на сухом асфальте – чтобы потом не стало поздно. Потому что рулить так, как привыкли это делать летом – зимой уже рискованно.

Приходится больше работать руками, тормозом, и главное – ноги должны отвыкнуть от летней езды.

Одно обучение у квалифицированного инструктора стоит 600-700 грн в час, а пройти их нужно хотя бы 10, чтобы не потерять нормальные водительские навыки. Ведь зима ошибок не прощает.

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