Они роскошны, суперзащищены и созданы с единственной целью – перевозить президентов и королей.

Да и среди них есть свои фавориты, вот как самый засекреченный и технически защищенный автомобиль в мире — Зверь. Именно такое название носит уникальный президентский лимузин Джозефа Байдена. Правда, у него появился конкурент. Новый Aurus Senat – президентский дворец на колесах Владимира Путина.

И все же, у кого более навороченный транспорт – у российского или американского лидера?

По американской традиции, президент после прихода к власти получает один из самых совершенных автомобилей. Автомобиль под американского президента производится индивидуально.

Но что же уникального в главном автомобиле США? Первое и главное – это защита. Автомобиль в буквальном смысле останавливает пули благодаря сверхмощной броне толщиной 20 см из стали и керамики. Салон машины полностью герметичен и имеет автономную подачу кислорода. Есть даже системы пожаротушения. И еще одна фишка – на борту есть запас крови для президента, и даже дефибриллятор.

В кортеже президента — не один, а сразу два таких чуда инженерии. Это поможет, если одно авто все же выйдет из строя. А также озадачит потенциальных нападающих, ведь никто не знает, в какой именно машине едет Джо Байден.

И хотя большинство технических характеристик главного автомобиля США держится в тайне, часть из них все же стала известна. Чего не скажешь о президентском транспорте российского президента.

Недавно Путин пересел в Aurus Senat – авто, которое создали специально под него. Несмотря на невиданную секретность, мы кое-что узнали про главный автомобиль Кремля. Его броня имеет высшую степень защиты. Машина Путина также может находиться под водой более трех часов. Салон же напоминает, скорее, роскошный кремлевский кабинет. Со всеми атрибутами президентских властей.

Правда, то, как обеспечивают охрану автомобиля Владимира Путина – не менее интересная и таинственная история. За это отвечает Федеральная служба охраны. Ее деятельность – государственная тайна.

Есть в истории создания Aurus Senat для Путина и черные пятна. Первое – это то, что автомобиль, как две капли воды, похож на уже имеющуюся модель Rolls-Royce.

Облик нового российского автомобиля напоминает внедорожник немецкого производителя.

Несмотря на это, и Senat Путина, и новый внедорожник хотят сделать серийными. Даже покупатель уже нашелся — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Свой роскошный Maybach он планирует поменять на российский лимузин. Аналогичный тому, что в автопарке Путина.

Впрочем, не все так расточительны. Вот, например, президент Франции Эманюэль Макрон предпочитает отечественный автопром. В его гараже — бронированный DS-7, являющийся премиум-дочкой Citroen.

Автомобиль может стоить $60 тыс. Это немного. Французы вообще очень следят за тем, на что тратит деньги президент. И потому Макрон точно не станет покупать роскошные автомобили.

А вот королева Великобритании выбирает люксовые автомобили отечественного производства. Люксовый суперкар Bentley дополняет немалый гараж Елизаветы второй. Пассажир здесь — царь и бог. Ну, или королева Англии. Шик и статус здесь проявляются в каждой детали.

А вот кто способен превзойти саму королеву, так это лидер северной Кореи – Ким Чен Ын, с его роскошным автомобилем Mercedes-Maybach Pullman Guard. Этот автомобиль оборудован самыми современными системами защиты. Ему не страшны ни пули, ни гранаты. Но главная фишка – личный мобильный туалет для вождя, который находится прямо в машине.

Так кто из вышеперечисленных лидеров может по праву называться владельцем лучшего президентского автомобиля в мире? Мы составили свой рейтинг!

На пятом месте – президент Франции Эманюэль Макрон с его более чем скромным Citroen.

На четвертой строке разместилась королева Великобритании с ее люксовым автопарком.

Третье место — за лидером КНДР Ким Чин Ыном и его Maybach. Размеры автомобиля, и то, как его охраняют, не имеют аналогов. Не говоря уж о персональном туалете.

На втором месте, по нашему мнению, Aurus Путина, который, хотя и минимально, однако уступает Зверю Джо Байдена.