Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.
В этом году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта. Все хотят удивить семью и любимого человека оригинальными и вкусными рецептами блинов.
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Факты ICTV подготовили 7 самых вкусных начинок для ваших блинов на Масленицу.
Грибная с сырним соусом
Вам понадобится:
● 500 г шампиньонов
● 250 г твердого сыра
● 1 средняя луковица
● 2 ст. л. муки
● 2 ст. л. сметаны
● 1,5 стакана молока
● соль и перец по вкусу
● растительное масло для жарки
Приготовление:
Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения. Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами и уложить в форму для запекания. Посыпать тёртым сыром и отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.
Ореховая
Вам понадобится:
● 500 мл молока
● 120 г сахара
● 100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие)
● 120 г сливочного масла
● 1 ст. л. муки
● ореховый сироп
Приготовление:
В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет. Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.
Карамельная с клубникой и миндалем
Вам понадобится:
● 200 мл жирных сливок (33%)
● 150 г + 2 ч. Л. сахара
● 60 мл воды
● 20 г свежей клубники
● 300 мл греческого йогурта
● 2 ст. л. жареного миндаля
Приготовление:
В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок). Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.
Клубнику нарезать, посыпать 2 чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалём.
Печеночная
Вам понадобится:
● 300 г куриной печени
● 2 яйца
● 1 луковица
● 1 морковь
● 2 ст. л. растительного масла
● кориандр молотый
● черный молотый перец
● соль по вкусу
Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.
После чего спассеровать лук на растительном масле, затем добавить морковь и обжарить 7 минут. Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и обжарить, помешивая, 5 минут.
Смешать начинку с яйцами, выложить в середину блинов, завернуть.
Апельсиновая
Вам понадобится:
● 500 мл свежего апельсинового сока
● 25 г сливочного масла
● 6 ст. л. сахарной пудры
● 4 ст. л. апельсинового варенья
● 2 ст. л. ликера Grand Marnier
Приготовление:
Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет и «сядет», добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами «Сюзетт».
С болгарским перцем
Вам понадобится:
● 2 сладких болгарских перца
● 450 г консервированных томатов
● 100 г пармезана
● 1 средняя луковица
● 1 зубчик чеснока
● 1 ст. л. измельченной петрушки
● 1 ст. л. оливкового масла
● соль и молотый красный перец по вкусу
Приготовление:
Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить и мелко порубить. На оливковом масле обжарить лук. Затем добавить к ней перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком ввести в сковородку к луку и перцу. Опять тушить под крышкой 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.
Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины сворачивать рулетами и заключать в форму для запекания. После чего отправить в разогретую до 200 ° С духовку на 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.
С сьомгой и маскарпоне
Вам понадобится:
● 300 г маскарпоне
● 300 г копченой семги
● 2 ч. л. горчицы
● лимонный сок, соль и перец по вкусу
Приготовление:
Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызгнуть соком лимона, посолить и поперчить по вкусу, а затем завернуть.
Помните, если прослоить любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.
Факты ICTV писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.
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