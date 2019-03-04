Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.

В этом году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта. Все хотят удивить семью и любимого человека оригинальными и вкусными рецептами блинов.

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Факты ICTV подготовили 7 самых вкусных начинок для ваших блинов на Масленицу.

Грибная с сырним соусом

Вам понадобится:

● 500 г шампиньонов

● 250 г твердого сыра

● 1 средняя луковица

● 2 ст. л. муки

● 2 ст. л. сметаны

● 1,5 стакана молока

● соль и перец по вкусу

● растительное масло для жарки

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения. Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами и уложить в форму для запекания. Посыпать тёртым сыром и отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.

Ореховая

Вам понадобится:

● 500 мл молока

● 120 г сахара

● 100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие)

● 120 г сливочного масла

● 1 ст. л. муки

● ореховый сироп

Приготовление:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет. Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалем

Вам понадобится:

● 200 мл жирных сливок (33%)

● 150 г + 2 ч. Л. сахара

● 60 мл воды

● 20 г свежей клубники

● 300 мл греческого йогурта

● 2 ст. л. жареного миндаля

Приготовление:

В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок). Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать 2 чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалём.

Печеночная

Вам понадобится:

● 300 г куриной печени

● 2 яйца

● 1 луковица

● 1 морковь

● 2 ст. л. растительного масла

● кориандр молотый

● черный молотый перец

● соль по вкусу

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.

После чего спассеровать лук на растительном масле, затем добавить морковь и обжарить 7 минут. Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и обжарить, помешивая, 5 минут.

Смешать начинку с яйцами, выложить в середину блинов, завернуть.

Апельсиновая

Вам понадобится:

● 500 мл свежего апельсинового сока

● 25 г сливочного масла

● 6 ст. л. сахарной пудры

● 4 ст. л. апельсинового варенья

● 2 ст. л. ликера Grand Marnier

Приготовление:

Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет и «сядет», добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами «Сюзетт».

С болгарским перцем

Вам понадобится:

● 2 сладких болгарских перца

● 450 г консервированных томатов

● 100 г пармезана

● 1 средняя луковица

● 1 зубчик чеснока

● 1 ст. л. измельченной петрушки

● 1 ст. л. оливкового масла

● соль и молотый красный перец по вкусу

Приготовление:

Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить и мелко порубить. На оливковом масле обжарить лук. Затем добавить к ней перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком ввести в сковородку к луку и перцу. Опять тушить под крышкой 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.

Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины сворачивать рулетами и заключать в форму для запекания. После чего отправить в разогретую до 200 ° С духовку на 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

С сьомгой и маскарпоне

Вам понадобится:

● 300 г маскарпоне

● 300 г копченой семги

● 2 ч. л. горчицы

● лимонный сок, соль и перец по вкусу

Приготовление:

Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызгнуть соком лимона, посолить и поперчить по вкусу, а затем завернуть.

Помните, если прослоить любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.

Факты ICTV писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.

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