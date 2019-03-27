Паска в мультиварке получается не менее вкусным, чем приготовленная по традиционному рецепту паска в духовке. Факты ICTV составили подборку рецептов вкусных пасок в мультиварке к Пасхе 2019.

Рецепт воздушной паски в мультиварке

Паска в мультиварке – пошаговый рецепт приготовления

650 г муки,

2 яйца и 2 яичных желтка,

250 мл молока,

100 г сливочного масла,

150 г сахара,

10 г ванильного сахара,

200 г изюма,

10 г сухих дрожжей,

щепотка соли,

для глазури:

2 яичных белка,

100 г сахарной пудры,

0,5 ч. ложки лимонного сока.

Из указанного количества ингредиентов лучше приготовить 2 паски в мультиварке, поделив тесто пополам. Паски будут еще воздушнее и нежнее. Можно испечь и одной паской в большой мультиварке (на 5 литров).

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом (не горячем!) молоке и оставьте на 20 минут до появления пенной шапочки.

Муку просейте через сито. Добавьте в молочно-дрожжевую смесь 1 стакан муки, перемешай, накройте салфеткой и оставьте опару на полчаса в теплом месте.

Яйца и желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром.

К опаре добавьте яичную смесь, мягкое сливочное масло и хорошенько перемешайте. Отделите 1 стакан муки, а остальную смешайте с солью, постепенно всыпьте в опару и замеси тесто. Накройте его салфеткой и оставьте подходить еще на 1 час.

Изюм помойте, высушите и обваляйте в муке, чтобы он равномерно распределился в паске.

Осадите поднявшееся тесто и добавьте в него изюм. Немного вымесите тесто с изюмом, накройте и оставьте подняться еще на 1 час.

Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выберите режим “Подогрев” на 15 минут. Поместите тесто в чашу, закрой ее, затем выключите мультиварку и оставьте тесто на 40-60 минут, чтобы оно поднялось.

Выберите режим “Выпечка” на 45 минут. И еще раз на 45 минут. Проверить паску можно деревянной палочкой.

Пока выпекается пасхальный кулич в мультиварке, приготовьте глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком.

Дайте паске остыть и сверху украсьте ее глазурью.

Читайте: Какого числа Пасха 2019 в Украине

Рецепт безопарной паски в мультиварке

Мука – 500-600 гр. или 5 мультистаканов

Молоко – 100 мл

Дрожжи сухие – 10 гр

Сахар – 150 гр. или 1 мультистакан

Соль – ½ ч. л

Сливочное масло – 70 гр

Растительное масло – 50 мл

Яйца – 3 шт.

Изюм – 100 гр

Ванильный сахар – 1 пакет.

Приготовление:

Молоко подогреть, развести в нем дрожжи, 3 столовые ложки муки и 1 чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте для активации дрожжей на 20 минут Добела взбить яйца с сахаром, солью и ванилином. Смешать с закваской. Постепенно просеять в смесь муку и заместить тесто Выложить тесто на стол, постепенно вмешать сливочное масло, затем растительное Оставить на 4 часа Залить изюм кипятком, дать набухнуть Подошедшее тесто промесить еще раз с изюмом Чашу мультиварки смазать маслом, выложить в нее тесто Включить подогрев на 20 минут, после чего дать подойти тесту в течение 40 минут Выпекать 90 минут.

Рецепт пряной паски

Секреты для хозяек:

Чтобы тесто для паски было удобней замешивать, периодически смазывайте руки растительным маслом

Паски получатся воздушнее, а мякиш волокнистым и не будет быстро черстветь, если в тесто добавить столовую ложку крепкого алкогольного напитка

Если в мультиварке отсутствует режим выпечки, его можно заменить на Жарку. Однако температура этого режима выше, поэтому на дно прибора следует постелить силиконовый коврик, чтобы паски не пригорели.

Напомним, сколько будет выходных на Пасху 2019.

Читайте: рецепт паски в мультиварке