Основа кабачковой икры — кабачки, морковь, лук, специи и немного растительного масла. Самый важный этап приготовления кабачковой икры — термообработка. Остальные подробности, смотрите в рецептах в нашем материале.
Икра кабачковая по ГОСТу
Ингредиенты:
– 3 кг кабачков;
– 0,5 кг помидор;
– 0,5 кг лука;
– уксус, лавровый лист, черный перец по вкусу;
– 150 г сахара;
– 150 г подсолнечного масла;
– 100 г соли.
Приготовление:
1. Кабачки очистите от кожицы и семян, нарежьте кусками толщиной 2 см, смешайте с крупно рубленым луком.
2. Запекайте на противне в духовке 20 минут при 250 градусах, пропустите через мясорубку с томатами без кожицы. Добавьте растительное масло, сахар и лавровый лист. Тушите полчаса до загустения. Заправьте икру солью, уксусом и черным перцем по вкусу.
3.Протрите через сито и тушите под крышкой еще полчаса. Лавровый лист выбросить, а икру закатать.
Кабачковая икра в домашних условиях
Ингредиенты на 6 литровых банок:
– 3 кг белых кабачков;
– 2 кг спелых помидоров;
– 1 кг моркови;
– 1 кг лука;
– 1 стакан подсолнечного масла;
– 2 ст. л. соли;
– 4 ст. л. сахара;
– 2 ст. л. яблочного уксуса.
Приготовление:
1. Кабачки нарежьте кубиками вместе с кожурой – если семечки в кабачках крупные, их нужно удалить ложкой. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте.
2. В глубокую сковороду налейте масло. Слегка обжарьте кабачки, добавьте морковь и лук. Перемешайте и жарьте на среднем огне, помешивая, 10 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и обжаривайте еще 10 минут.
3. Получившуюся массу измельчите в блендере или комбайне. Добавьте соль, сахар, уксус и варите на слабом огне 30 минут, все время помешивая.
4. Готовую икру разложите в стерилизованные банки и сразу закатайте.
Читайте: Рецепты из кабачков: оригинальные блюда (ФОТО, ВИДЕО)
Икра из кабачков на зиму
Ингредиенты:
– 5 кг кабачков (очистить от кожуры);
– 0,5 л воды;
– 3-4 головки чеснока;
– 3 ст. л. соли с горкой;
– 250 г томатной пасты;
– 2-3 стручка горького перца;
– 1,5 ст. л. уксусной кислоты;
– 300 г растительного масла (желательно нерафинированное);
– 1,5 стакана сахара.
Приготовление:
1. Кабачки и горький перец пропустить через мясорубку.
2. В получившуюся массу добавить томатную пасту, разбавленную водой, 1,5 стакана сахара, 3 ст. ложки соли, 300 г растительного масла и поставить тушиться на огонь на 1,5 часа.
3. За 10 минут до готовности в икру добавить измельченный чеснок и уксусную кислоту. Затем разлить в банки и закатать.
Кабачковая икра как в магазине
Ингредиенты:
– 6 кг кабачков;
– 10 зубчиков чеснока;
– 2 стакана сметаны;
– 2 стакана томатной пасты;
– 150 г сахара;
– 1 стакан растительного масла;
– 3 ст. л. уксуса;
– красный молотый перец;
– 2 ст. л. соли.
Приготовление:
1. Кабачки и чеснок пропустить через мясорубку.
2. В кастрюлю влить немного растительного масла, разогреть.
3. Положить кабачковую массу, добавить сметану, томатную пасту, соль, сахар, перец, растительное масло.
4. Все перемешать и варить на медленном огне 1,5 часа, помешивая.
5. В конце варки влить уксус, перемешать.
6. Затем разложить горячим по банкам и закатать.
Кабачковая икра в мультиварке
Ингредиенты на 3 поллитровые банки:
– 1,5 кг кабачков или цуккини;
– 2 луковицы;
– 120 мл подсолнечного масла (рафинированное);
– 1 морковка;
– 5 г переца черного молотого;
– по 1,5 ч. л. сахара и соли;
– 150 г томатной пасты;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 мл 9%-процентного уксуса.
Приготовление:
1. Очищенную морковь трем, лук мелко нарезаем. Кабачок или цукини очищаем от кожуры, перекручиваем на мясорубке.
2. В чашу мультиварки выливаем все масло, закладываем лук и морковь. На режиме Выпечка обжариваем эти овощи, это занимает примерно 10 минут.
3. Добавляем цукини, перемешиваем. Переключаем мультиварку в режим Тушение на 1 час.
4. Через 20 минут добавляем пасту, соль, перец, сахар.
5. В конце добавляем выдавленный зубчик чеснока и уксус.
6. Раскладываем приготовленную в мультиварке кабачковую икру в банки и закатываем.
Икра кабачковая без жарки
Ингредиенты:
– 1 кг кабачков;
– 2 болгарских перца;
– 4 луковицы;
– 3 помидора;
– 3 морковки;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 3 ст. л растительного масла;
– 1-2 ст. л. томатной пасты.
Приготовление:
1. Кабачки и морковку нарезаем кружочками. Перец нарезаем на 8 частей. Лук нарезаем полукольцами. С помидоров снимаем кожицу и разрезает пополам.
2. Рукав для запекания завязываем с одной стороны, вливаем туда растительное масло и размазываем по всей поверхности.
3. Все овощи отправляем в рукав и завязываем его с другой стороны.
4. Рукав прокалываем иглой в нескольких местах и отправляем в духовку, заранее разогретой до 180 градусов, на 1 час.
5. Готовые овощи перекладываем в миску, слегка остужаем и измельчаем на блендере, добавляя соль, перец и томатную пасту. Выдавливаем через пресс чеснок.
Самая быстрая кабачковая икра
Ингредиенты:
– 1 кг кабачков;
– 1-2 морковки;
– 1 луковица;
– 2-3 ст. л. томатной пасты;
– соль, перец по вкусу;
– 0,5 ч. л. сахара;
– 4 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Если они перезрели, предварительно удалите семена.
2. Обжарьте кабачки до слегка золотистого цвета в 3 ст. л. растительного масла в 2-3 подхода, чтобы на сковороде они размещались в 1 слой.
3. Лук мелко нарежте, морковь натрите. Обжарьте их вместе в оставшейся 1 ст. л. масла. Добавитьте кабачки, накройте крышкой и тушите 10 минут, периодически помешивая.
4. Добавьте томатную пасту, соль, перец, сахар, перемешайте и тушите еще минут 10. Если кабачки молодые, воду можно не добавлять.
5. Готовые и слегка остывшие овощи измечите в блендере. Если готовите икру для хранения, еще раз доведите массу до кипения.
Ранее ФАКТЫ ICTV собрали для вас в сети все, что нужно знать о пользе кабачков, а также оригинальные рецепты диетических блюд, которые непременно станут вашими любимыми.
Рецепты: alinmir.ru, VK, iamcook.ru.