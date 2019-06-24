Для тех, кто давно бегает и чувствует, что пробежки становятся скучными, Факты ICTV собрали способы, как разнообразить занятия бегом.

Как разнообразить занятия бегом:

Бег с интервалами. Старайтесь делать отрезки длиной в 300 метров, чередовать быстрый бег и промежуточный отдых в виде бега трусцой. Кроме того, если вы бегун со стажем, что стоит обратить внимание на программу интервальных тренировок – Табата. Лестница, склон со ступеньками. Попробуйте найти на своем маршруте интересные локации. Это может быть склон, ступеньки или лестница вашего подъезда. Постарайтесь построить свой путь через препятствия. Обратите внимание, что подобного рода бег имеет повышенное требование к сердечнососудистой системе, а также крайне полезен для опорно-двигательного аппарата Трейлраннинг. Это, по сути, бег по тропам. Для такого вида занятий как правило выбирают холмы или даже горы, а также пустыни и густые леса. Но если вы живете в городе, то обратите внимание на парк, который находится недалеко от вашего дома. Там вы точно сможете найти интересные места. Бег в компании. Если вы будете бегать с другом или с подругой, вам точно не будет скучно. Кроме того, вы сможете себя дополнительно замотивировать бегать в любую погоду. Бег с животными. Не оставляйте вашего любимца дома в одиночестве, возьмите его с собой утром на пробежку. Собака будет вашим надежным напарником. Для начала изучите правила бега с собаками и проконсультируйтесь с ветеринаром. И запомните: не стоит сразу брать высокий темп, лучше начните с быстрой ходьбы, переходящей в легкий бег трусцой. Плеер – это не только музыка. Во время пробежки вы можете слушать не только музыку, а любимые книги или интересные подкасты. Необходимо сменить цель. Когда вы начинаете бегать Упражнения. Всегда занимайтесь разминкой перед началом пробежки. Лучше всего, если это будет целый комплекс упражнений. Отдых не помешает. Есть люди, которые старательно бегают пять дней в неделю, потому что “так можно быстрее достичь результатов”. Но чаще всего такие люди впоследствии страдают от физической и психологической усталости. Лучше пропустите пару занятий, если вы действительно устали! Соревнования. Попробуйте поучаствовать в марафонах или городских забегах, но только если вы действительно готовы. После такого опыта вам точно не придется скучать на пробежке.

Для тех, кто хочет попробовать начать бегать по утрам, мы собрали несколько советов, которые помогут вам вовремя просыпаться и планировать свои тренировки.