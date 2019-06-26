Бывает так, что иногда вечер пятницы хочется провести дома. Но чем себя занять? Специально для таких случаев у нас есть несколько интересных советов на любой вкус!

Чем заняться дома вечером в пятницу:

1. Приготовьте оригинальный ужин и домашнее мохито

Поищите в сети интересный рецепт, который вы еще не пробовали воплотить в жизнь. Закупите все продукты и начните готовку. А для того, чтобы готовить было веселей, приготовьте для себя вкусный домашний мохито.

2. Начните рисовать

Доказано, что рисование успокаивает нервную систему, приводит в норму мысли и чувства. А именно этого и требует организм после изнурительного рабочего недели! Возможно, таким образом, кто-то откроет в себе скрытый талант художника.

3. Организуйте «генеральную» уборку

Ведь на уборку мы тратим драгоценные часы выходных. И вместо того, чтобы потратить их на себя, мы раскладываем вещи по местам, протираем полочки и подоконники от пыли, моем пол и тому подобное. Поэтому лучше навести порядок дома в пятницу вечером и весело и беззаботно провести субботу и воскресенье.

4. Займитесь саморазвитием

Мы постоянно откладываем все на потом и, в конце концов, забываем об этом. Вспомните, сколько раз у вас возникало желание освоить какую-то компьютерную программу, или же, например, научиться играть на гитаре. Вечер пятницы – идеально подходит для развития своих новых навыков!

5. Посмотрите хороший фильм или сериал

Если вы хотите отдохнуть и морально и физически, то посмотрите какой-то фильм или сериал, который вы давно хотели посмотреть. Просмотр шедевров современного кинематографа можно совместить с первым пунктом в этом списке.

Для тех, кто не знает как провести это лето незабываемым, посмотрите список из 100 вещей, которые нужно сделать летом.