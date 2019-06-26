Выработайте в себе 8 привычек, которые сделают вас счастливее.

Привычки, которые нужно выработать, чтобы стать счастливым

1. Не беспокоиться о том, что другие думают о вас. Счастливые люди не позволяют негативно настроенным людям влиять на их самочувствие. Что бы ни говорили эти люди, все стекает с них, как с гуся вода. Ведь они твердо знают, что достойный человек – не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства.

2. Всегда во всем видеть плюсы. Во всем плохом есть что-то хорошее. Если не удается разглядеть в ситуации положительную сторону, такие люди создают ее сами. Они не сожалеют. Если это было хорошо, то это замечательно. А если это было плохо, то это опыт.

3. Быть всегда дружелюбным и благодарным. Счастливым людям не важно, как вы выглядите или откуда вы родом. Все, что им нужно – это еще один человек, рядом с которым можно смеяться и быть счастливым. Они не стесняются и не жалеют нескольких минут на то, чтобы выразить благодарность другим людям.

4. Как можно больше улыбаться и быть позитивным. Улыбка и смех – неотъемлемые черты счастливых людей. Так уж сложилось, что люди, с которыми мы проводим много времени, влияют на нас и на наше восприятие окружающего мира. Чем больше времени мы проводим с позитивно настроенными и оптимистичными людьми, тем более светлыми красками будет раскрашена и наша жизнь.

5. Знать, что не все в этом мире совершенно. Счастливые люди умеют контролировать стремление к совершенству. Они не казнят себя за неточности и недочеты. Они гордятся собой и своими достижениями. Иногда некоторые вещи идут не так, как планируется, и это нормально. Невозможно все держать под контролем.

6. Жить настоящим. Счастливые люди не ждут вечера пятницы, утра воскресенья, покупки новой машины, новой квартиры. Не ждут весны, лета, осени, зимы. Ведь самая ужасная ошибка – это думать, что ты живешь, когда на самом деле ты лежишь в камере хранения в ожидании жизни.

7. Вносить вклад в окружающий мир. Один из лучших способов чувствовать себя счастливым – изменять окружающий мир. Для этого необязательно спасать людей или останавливать цунами. Иногда достаточно просто кому-то улыбнуться, сделать комплимент или помочь другу.

8. Продолжать учиться. Счастливые люди любопытны и стремятся узнать новое о мире и людях, населяющих его. Всегда есть что-то, о чем мы еще не знаем. Интерес к жизни дает энергию, положительно влияет на мышление и делает дни более насыщенными.

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Фото: 24inews.ru