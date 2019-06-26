Есть несколько сортов хлеба которые талии не повредят.

Часто тем, кто хочет немного похудеть, советуют просто отказаться на какое-то время от хлеба, не садять при этом на жесткую диету.

Но правильно ли это? Ведь есть несколько сортов хлеба, которые, кроме того, что очень полезные и вкусные, талии не повредят, пишет siteua.

1. Ржаной хлеб

Это один из самых здоровых видов хлеба. Такая выпечка на 100% безглютеновая, а значит не вызывает вздутия живота и дискомфорта. Кроме того, помогает продлить чувство сытости, так как содержит в себе в 4 раза больше клетчатки и на 20% меньше калорий, чем обычный белый хлеб.

2. Ессейский хлеб

Данный сорт хлеба состоит из пшеницы, ржи, ячменя, чечевицы, полбы и проса. Это один из самых богатых источников белка, содержащий 18 аминокислот. К тому же, ессейский хлеб облегчает пищеварение и усиливает впитывание организмом минералов.

3. Хлеб льняной

Это удивительный источник селена, калия и магния. Он также содержит много клетчатки, полезных жиров и фитоэстрогенов, которые имеют высокие преимущества для здоровья.

4. Пита

Хлеб пита содержит множество витаминов и минералов, помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Он содержит гораздо меньше калорий, чем обычный зерновой хлеб. Вместе с тем, съедите за раз вы его совсем мало – как правило, хватает одного ломтика питы, чтобы сделать себе бутерброд.

5. Овсяный хлеб

Если вы хотите уменьшить ежедневное потребление углеводов и жиров, овсяный хлеб – отличная альтернатива обычному белому. Овсянка является прекрасным источником полезных углеводов, которые организм переваривает в замедленном темпе, благодаря чему вы дольше чувствуете себя сытой.

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