Несколько простых правил помогут вам не только находить время на чтение, но и больше читать, а также эффективнее запоминать прочитанное.

Известный немецкий дизайнер Тобиас Шнайдер нашел новый подход к чтению, пишет Лайфхакер.

Как читать больше книг

Покупайте несколько книг. В идеале, если у вас будет список того, что вы хотите прочесть в ближайшие пол года. Купите первые три книги из списка, тогда вы не сможете использовать отговорку “Мне нечего читать”.

Одновременно читайте три книги. Вы можете чередовать их в зависимости от настроения. Обратите внимание, что чередовать можно художественные книги и познавательную литературу. У вас автоматически появятся любимые книги из тех, что вы читаете. А если вы застрянете на какой-то из них, то продолжите читать другие.

Читайте так, как хочется вам. С того момента, как вы купили книгу, она полностью ваша, и вы можете делать с ней все что хотите. Не понравилась страница? Можете вырвать ее. Захотелось отметить что-то на полях? Вперед! Не обязательно читать главы, которые вам не нравятся. Если вы дочитали до скучного момента, просто пропустите его и читайте дальше. А если вы скачали книгу только ради одной главы, просто прочитайте ее и удалите произведение безо всякого сожаления.

Быстро решайте судьбу своих книг. Если вы купили книгу, начали ее читать и поняли, что она не интересна вам, отложите ее на какое-то время. Попробуйте почитать через месяц, например, когда будете чувствовать себя немного по-другому. Если и тогда книга не заинтересует вас, оставьте бесполезные попытки прочитать ее и подарите кому-нибудь. Вы не обязаны читать книгу только потому, что купили ее. Именно из-за таких неинтересных книг некоторые из нас останавливаются и на протяжении нескольких месяцев вообще ничего не читают.

Сделайте книги своими. Книга хороша настолько, насколько вы ее такой считаете. В анонсах может быть написано все что угодно, но если два человека купят одно и то же произведение, оно будет разным для каждого из них. Что замечательно в книгах – мы по-разному читаем и интерпретируем их в зависимости от того, кем являемся в данный момент. Поэтому повести и романы, которые вы читали год назад, сейчас совершенно другие. Просто помните об этом.

Всегда берите книги с собой. В любую свободную минуту – в общественном транспорте, на остановке, в очереди – вы можете прочитать несколько страниц. Всегда помните, что в смартфоне есть несколько непрочитанных книг.

Читайте дважды. Прочтение книги по второму разу имеет волшебный эффект. Когда мы читаем первый раз, мы сосредоточены на истории, которую рассказывает автор. Читая второй раз, мы глубже чувствуем книгу в эмоциональном плане. Мы проецируем свою личность на рассказанную историю и как бы читаем о себе. Вам трудно заставить себя прочитать книгу дважды? Тобиас Шнайдер использует для этого аудиокниги.

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