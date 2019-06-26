Почти каждая шестая смерть в мире наступает в результате онкологии. Как снизить риск заболеваемости раком, читайте в материале.

Рак – общее название для обширной группы онкологических заболеваний, при которых клетки тела начинают бесконтрольный рост и деление. Без лечения эти заболевания становятся смертельными.

Рак является причиной почти каждой шестой смерти в мире. По данным ВОЗ, в 2018 году от различных онконедугов умерли 9,6 млн человек.

Мы собрали ряд советов, которые помогут снизить риск заболеваемости раком.

Первое – прямо сейчас, отбросив в сторону все «не могу», начинаем вести здоровый образ жизни! Причина 30% патологии – курение, 2-3% (это не так мало, как кажется) – алкоголь, а 4-5% всех злокачественных новообразований приходится на… низкую физическую активность.

Попробуйте выкинуть из жизни все вредные привычки и займитесь спортом (любым, который вам по душе – хоть плаванием, хоть танцами, хоть по пенькам скачите). А также старайтесь тренироваться, есть и спать в одно и то же время. Каждый день, включая выходные. График важен для организма. Но не забывайте и отдыхать. Это все полезно для памяти, хорошего настроения и здоровья в целом.

В повседневной жизни тоже старайтесь двигаться чаще. Сидение на протяжении пяти часов равносильно выкуренной пачке сигарет. Потому лучше всего каждый час вставать и прогуливаться по 3-5 минут. Можно даже делать небольшую разминку.

Второе – не принимайте витаминных добавок – если, конечно, это не является необходимостью и не оговорено с врачом. Не покупайтесь на яркую рекламу – вы сэкономите и деньги, и здоровье.

Некоторые исследования выявили, что ряд добавок может повышать, например, риск простаты у здоровых мужчин. Те же деньги лучше потратить на здоровую еду, содержащую те же самые витамины, которые вы планировали получить посредством добавок.

Третье – вообще, ешьте больше продуктов с веществами, имеющими противоопухолевый и антиканцерогенный эффекты. Это желтые и оранжевые овощи и фрукты, цитрусовые, ягоды, зеленые листовые овощи, бобовые, сухофрукты, морепродукты, пейте чай.

Также нужно ограничить употребление жаренной, копченой, нитрит-содержащей пищи как источников канцерогенов.

Эти три простые пункта фактически являются первичной профилактикой раковых заболеваний – методом уменьшения контакта с канцерогенами (сюда входит отказ от курения и нормализация питания) и улучшения непосредственно противораковой защиты (обезвреживания канцерогенов, активации иммунитета, что достигается формированием здорового образа жизни).

Четвертое – делайте прививки от гриппа. А как только чувствуете, что заболеваете – сразу отправляйтесь к врачу.

Дело в том, что воспалительные процессы, которые идут в организме, на первый взгляд, при обычной болезни подчас могут привести к осложнениям. Среди возможных осложнений есть и рак. Здоровье лучше беречь профилактическими методами, а не восстанавливать постфактум.

Пятое – смените моду на удобство. Если заменить высоченные каблуки и тесные туфли на удобную обувь, в которой легко и приятно ходить, вы автоматически снизите риск хронического воспаления. Удобство вместо моды за несколько лет улучшит общее состояние вашего здоровья в лучшую сторону. Да, и вряд ли девушки поспорят: без каблуков до ближайшего магазина уже вполне возможно и пройтись, а не проехаться. Что тоже станет небольшой, но все же физической нагрузкой для вашего организма и пойдет на пользу.

Шестое – оцените, не входите ли вы в группу риска. Важно знать, имеете ли вы генетическую предрасположенность к заболеванию раком, были ли среди родственников такие больные. Онкологические болезни по наследству не передаются, однако при наличии генетических рисков повышенное внимание своему здоровью уделять следует обязательно.

Если кто-то из ваших родственников сталкивался с этой болезнью, вам стоит пройти диагностику. Сейчас наука несколько продвинулась вперед, и есть возможность профилактики рака, доклинической диагностики и его терапии на ранних стадиях канцерогенеза, что, в конечном счете, способствует снижению риска злокачественной онкологии.

Периодически находите время, чтобы пройти простую профилактическую диагностику здоровья. Подобная диагностика состоит из первичной консультации врача, общего физикального осмотра, анализов крови на онкомаркеры и какой-либо инструментальной диагностики: КТ, МРТ или же ПЭТ СТ. Наиболее точным в Украине методом онкодиагностики на сегодняшний день является компьютизированная технология «онкоскриннинг» тела. Благодаря скрининговым обследованиям в Японии, например, рак желудка выявляется примерно в два раза чаще, но смертность от него в два раза меньше, чем в других странах.

Седьмое – следите за своим здоровьем. Можно завести что-то вроде медицинского дневника и записывать туда свои показатели – уровень сахара в крови, давление, общее самочувствие и прочее (кое-что можно даже ежедневно).

Помните, рак не является неизбежностью. И выполнение элементарных профилактических мероприятий в десятки раз снижает риск заболевания.

И самое главное, старайтесь жить без негативных эмоций и любить то, что вы делаете, и тех, кто рядом с вами. Недаром же говорят, все болезни – от головы.

Источник: Lifehacker