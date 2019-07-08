PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Факты успеха

Как быстро заснуть: советы и метод 4-7-8

Не получается быстро заснуть? Факты ICTV расскажут несколько полезных советов и действенный метод 4-7-8

Сон

 Планируйте заранее

  • Не ешьте перед сном. Если вы поедите перед сном, то организм снабдится энергией и активируются мышцы желудка. Именно эти факторы мешают вам уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.
  • Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.
  • Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером. Исследования ученных показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания.
  • Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне. Но если вы будете стараться выполнить полный список дел, то ваш мозг продолжит работать и после того как вы ляжете в кровать.
  • Переоденьтесь в пижаму. Если вам будет холодно, то накиньте халат, а если жарко, то можно спать либо в белье, либо голышом.
  • Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.
  • Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.
  • Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.

Подготовьтесь морально

  • Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.
  • Примите удобную позу в кровати. Старайтесь сделать это так, чтобы вы могли быть неподвижным и согрелись.
  • Поставьте будильник на правильное время и громкость.
  • Займитесь делом, которые не вызывает шума.
  • Составьте успокаивающий плей-лист. Тихая и не быстрая музыка поможет настроится на нужный лад.

Что делать после того, как вы выключите свет

  • Думайте только о хорошем. Можете посчитать овец
  • Займите комфортное положение тела. Подумайте о том, чего вы добились или хотите добиться.
  • Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете. Не пускайте мысли в свою голову.

Метод засыпания за одну минуту “4-7-8”

1. Спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.

2. Задержать дыхание на 7 секунд.

3. После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.

Читайте: 7 советов, как бороться с недосыпанием

Как  работает метод 4-7-8

Когда вы чувствуете стресс или тревогу, количество адреналина в вашей крови увеличивается, а дыхание становится быстрым и поверхностным. Методика «4-7-8» действует как седативный препарат. Задержка дыхания с медленным выдохом неизбежно замедляет сердечный ритм. Это физиология.

Также эта практика успокаивает ваш разум. Просто потому, что вам нужно постоянно считать и сосредотачиваться на своем дыхании. В этот момент вы этого не осознаете, но ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить. Эффективность такой методики вам подтвердит любой невролог.

Как итог, все ваше тело расслабляется. По быстроте и силе эффекта это похоже на анестезию.

Изучением этого метода занялся доктор медицинских наук из Гарварда Эндрю Вейл. Он выяснил, что практика «4-7-8» уже несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации. Так что можно считать ее абсолютно безопасной.

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Застрелился на глазах у жены: новые подробности смерти Тымчука
Барселона представила гостевую форму в честь 40-летия Ла Масии
В Киеве отметили ТОП-20 компаний, которые внедряют лучшие корпоративно-социальные практики в Украине
Разумков не видит причин исключать из списка Слуги народа Холодова
Ручная кладь SkyUp: что можно и запрещено брать на борт
Как приготовить омлет: 4 простых рецепта
Где состоится следующий этап отвода войск в зоне ООС (КАРТА)
Зеленский внесет в Раду законопроект о люстрации президента и депутатов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка