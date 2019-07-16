Курение способно нанести непоправимый вред организму. Ежегодно от этой привычки умирают тысячи людей. Факты ICTV собрали самые эффективные способы бросить курить раз и навсегда.

Стадии табачной зависимости:

Эпизодическое курение, без физической тяги. Обычно на этой стадии человек выкуривает до пол пачки в день. Также отсутствует тяга к курению после еды, но уже наблюдаются перепады настроения. От 10 до 30 сигарет в день. У человека возникает потребность в курении после еды, наблюдаются резкие перепады настроения, часто возникает простуда, начинаются проблемы с желудком. От полутора пачек в день. Болезненная тяга к сигаретам часто диагностируют как хроническую обструктивную болезнь легких, предраковое заболевание. Утром человек сильно кашляет, организм пытается освободиться от смол.

Как бросить курить:

Гипноз. Такой способ довольно необычный, но позволяет эффективно бороться с привычкой.

Нюхать вместе с табачным дымом неприятное. Говорят, что если с дымом вдыхать еще и аромат тухлых яиц, то уже через пару недель курение будет ассоциироваться с негативными эмоциями. Таким образом, человеку будет проще бросить курить.

Лайм вместо никотиновых жвачек. В фрукте много антиоксидантов и витамина С. Именно поэтому лайм может помочь в борьбе с тягой к курению.

Жуйте смолы плодовых деревьев. Подойдет вишня, яблоня, абрикос. Это абсолютно безопасно и даже полезно! Ведь такое жевание дезинфицирует полость рта и улучшает состояние зубов.

Полощите рот вместо курения. Каждый раз, когда вам хочется затянуться сигареткой, пополощите рот специальным раствором (1 чайная ложка измельченного корня аира и 2 чайные ложки сушеной мяты, травы нужно залить стаканом кипятка и дать настояться в течении часа).

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К слову, нейрофизиологи из медицинского университета Миссури выяснили, почему любители выпить часто прерывают застолье на перекуры.