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Как вспомнить имя – 3 способа

Есть 3 способа запомнить имя с помощью некоторых базовых принципов работы памяти.

Как вспомнить имя – 3 способа

Плохая память на имена – одна из наиболее распространенных проблем, связанных с запоминанием. Однако психолог и постоянный автор BBC Future убежден, что неловкости можно избежать.

К счастью, есть способы запомнить имя с помощью некоторых базовых принципов работы памяти.

Во-первых, любое имя следует повторить. Как известно, учиться лучше всего на практике – это позволяет лучше усваивать новую информацию.

Кроме того, называя человека по имени, вы связываете его с собой, с физическим действием – произнесением вслух, а также с темой беседы.

Во-вторых, следует попытаться найти взаимосвязь между именем, которое вы только что узнали, и уже известными вам сведениями. Это может быть любая ассоциация, даже совершенно дурацкая, – главное, чтобы имя надежно отложилось в памяти.

И в-третьих, необходимо попытаться найти связь между именем и другими сведениями о человеке. Можно взять первую попавшуюся ассоциацию. Не страшно, если ассоциации получатся странными, а то и вовсе дикими, – о них не обязательно кому-то рассказывать. И даже, пожалуй, лучше и не рассказывать вообще, особенно вашему новому знакомому. Но эти взаимосвязи помогут создать в памяти сеть ассоциаций, благодаря чему имя не вылетит из головы, когда придет время представить вашего знакомого кому-нибудь еще.

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Фото: Dreamstime

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