Основа кабачковой икры — кабачки, морковь, лук, специи и немного растительного масла. Самый важный этап приготовления кабачковой икры — термообработка. Остальные подробности, смотрите в рецептах в нашем материале.

Икра кабачковая по ГОСТу

Ингредиенты:

– 3 кг кабачков;

– 0,5 кг помидор;

– 0,5 кг лука;

– уксус, лавровый лист, черный перец по вкусу;

– 150 г сахара;

– 150 г подсолнечного масла;

– 100 г соли.

Приготовление:

1. Кабачки очистите от кожицы и семян, нарежьте кусками толщиной 2 см, смешайте с крупно рубленым луком.

2. Запекайте на противне в духовке 20 минут при 250 градусах, пропустите через мясорубку с томатами без кожицы. Добавьте растительное масло, сахар и лавровый лист. Тушите полчаса до загустения. Заправьте икру солью, уксусом и черным перцем по вкусу.

3.Протрите через сито и тушите под крышкой еще полчаса. Лавровый лист выбросить, а икру закатать.

Кабачковая икра в домашних условиях

Ингредиенты на 6 литровых банок:

– 3 кг белых кабачков;

– 2 кг спелых помидоров;

– 1 кг моркови;

– 1 кг лука;

– 1 стакан подсолнечного масла;

– 2 ст. л. соли;

– 4 ст. л. сахара;

– 2 ст. л. яблочного уксуса.

Приготовление:

1. Кабачки нарежьте кубиками вместе с кожурой – если семечки в кабачках крупные, их нужно удалить ложкой. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте.

2. В глубокую сковороду налейте масло. Слегка обжарьте кабачки, добавьте морковь и лук. Перемешайте и жарьте на среднем огне, помешивая, 10 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и обжаривайте еще 10 минут.

3. Получившуюся массу измельчите в блендере или комбайне. Добавьте соль, сахар, уксус и варите на слабом огне 30 минут, все время помешивая.

4. Готовую икру разложите в стерилизованные банки и сразу закатайте.

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Икра из кабачков на зиму

Ингредиенты:

– 5 кг кабачков (очистить от кожуры);

– 0,5 л воды;

– 3-4 головки чеснока;

– 3 ст. л. соли с горкой;

– 250 г томатной пасты;

– 2-3 стручка горького перца;

– 1,5 ст. л. уксусной кислоты;

– 300 г растительного масла (желательно нерафинированное);

– 1,5 стакана сахара.

Приготовление:

1. Кабачки и горький перец пропустить через мясорубку.

2. В получившуюся массу добавить томатную пасту, разбавленную водой, 1,5 стакана сахара, 3 ст. ложки соли, 300 г растительного масла и поставить тушиться на огонь на 1,5 часа.

3. За 10 минут до готовности в икру добавить измельченный чеснок и уксусную кислоту. Затем разлить в банки и закатать.

Кабачковая икра как в магазине

Ингредиенты:

– 6 кг кабачков;

– 10 зубчиков чеснока;

– 2 стакана сметаны;

– 2 стакана томатной пасты;

– 150 г сахара;

– 1 стакан растительного масла;

– 3 ст. л. уксуса;

– красный молотый перец;

– 2 ст. л. соли.

Приготовление:

1. Кабачки и чеснок пропустить через мясорубку.

2. В кастрюлю влить немного растительного масла, разогреть.

3. Положить кабачковую массу, добавить сметану, томатную пасту, соль, сахар, перец, растительное масло.

4. Все перемешать и варить на медленном огне 1,5 часа, помешивая.

5. В конце варки влить уксус, перемешать.

6. Затем разложить горячим по банкам и закатать.

Кабачковая икра в мультиварке

Ингредиенты на 3 поллитровые банки:

– 1,5 кг кабачков или цуккини;

– 2 луковицы;

– 120 мл подсолнечного масла (рафинированное);

– 1 морковка;

– 5 г переца черного молотого;

– по 1,5 ч. л. сахара и соли;

– 150 г томатной пасты;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 мл 9%-процентного уксуса.

Приготовление:

1. Очищенную морковь трем, лук мелко нарезаем. Кабачок или цукини очищаем от кожуры, перекручиваем на мясорубке.

2. В чашу мультиварки выливаем все масло, закладываем лук и морковь. На режиме Выпечка обжариваем эти овощи, это занимает примерно 10 минут.

3. Добавляем цукини, перемешиваем. Переключаем мультиварку в режим Тушение на 1 час.

4. Через 20 минут добавляем пасту, соль, перец, сахар.

5. В конце добавляем выдавленный зубчик чеснока и уксус.

6. Раскладываем приготовленную в мультиварке кабачковую икру в банки и закатываем.

Икра кабачковая без жарки

Ингредиенты:

– 1 кг кабачков;

– 2 болгарских перца;

– 4 луковицы;

– 3 помидора;

– 3 морковки;

– 3 зубчика чеснока;

– соль, перец по вкусу;

– 3 ст. л растительного масла;

– 1-2 ст. л. томатной пасты.

Приготовление:

1. Кабачки и морковку нарезаем кружочками. Перец нарезаем на 8 частей. Лук нарезаем полукольцами. С помидоров снимаем кожицу и разрезает пополам.

2. Рукав для запекания завязываем с одной стороны, вливаем туда растительное масло и размазываем по всей поверхности.

3. Все овощи отправляем в рукав и завязываем его с другой стороны.

4. Рукав прокалываем иглой в нескольких местах и отправляем в духовку, заранее разогретой до 180 градусов, на 1 час.

5. Готовые овощи перекладываем в миску, слегка остужаем и измельчаем на блендере, добавляя соль, перец и томатную пасту. Выдавливаем через пресс чеснок.

Самая быстрая кабачковая икра

Ингредиенты:

– 1 кг кабачков;

– 1-2 морковки;

– 1 луковица;

– 2-3 ст. л. томатной пасты;

– соль, перец по вкусу;

– 0,5 ч. л. сахара;

– 4 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Если они перезрели, предварительно удалите семена.

2. Обжарьте кабачки до слегка золотистого цвета в 3 ст. л. растительного масла в 2-3 подхода, чтобы на сковороде они размещались в 1 слой.

3. Лук мелко нарежте, морковь натрите. Обжарьте их вместе в оставшейся 1 ст. л. масла. Добавитьте кабачки, накройте крышкой и тушите 10 минут, периодически помешивая.

4. Добавьте томатную пасту, соль, перец, сахар, перемешайте и тушите еще минут 10. Если кабачки молодые, воду можно не добавлять.

5. Готовые и слегка остывшие овощи измечите в блендере. Если готовите икру для хранения, еще раз доведите массу до кипения.

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Рецепты: alinmir.ru, VK, iamcook.ru.