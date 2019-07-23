Есть 10 простых способов, как снять стресс после рабочего дня.

10 способов избавиться от стресса после работы:

1. Больше высыпайтесь.

Недостаток сна может вызвать плохое настроение, упадок сил, трудности с концентрацией внимания и общую неспособность нормально функционировать. Поэтому важно спать в день не менее 6 часов для того, чтобы организм имел время на восстановление.

2. Медитируйте.

Медитация поможет вам научиться абстрагироваться от мыслей и мелких раздражителей. Люди, практикующие медитацию, намного спокойнее воспринимают такие пустяки как городской шум, пробки, и т.д.

3. Много двигайтесь.

Вечерние прогулки по парку или тихой и уютной улице также помогут вам избавиться от раздражающих вас мыслей.

4. Запишитесь на йогу или другой спорт.

Спорт помогает выпустить пар и избавиться от негативных мыслей, так как во время тренировки ваш мозг переключается на другие действия.

5. Больше улыбайтесь.

Улыбка помогает избавиться от усталости, изношенности и перегруженности. Улыбка способна уменьшать чувство тревоги.

6. Проговорите проблему.

Иногда для того, чтобы понять, правильно ли вы реагируете на ситуацию, стоит проговорить ее либо написать на листочке, а затем перечитать и проанализировать. После таких действий вы поймете, на сколько ваша реакция на ситуацию была уместной и необходимой в таком виде.

7. Слушайте музыку.

Музыка, которая вам нравится, способна улучшить и поднять настроение.

8. Запишитесь на массаж.

Идеальный вариант расслабление не только морального, но и физического.

9. Заведите дневник.

Чем чаще вы будете записывать ситуации, которые так или иначе сказались на вашем эмоциональном состоянии, тем легче вам будет работать над своими реакциями.

10. Обнимайтесь.

Во время объятий происходит активная секреция гормона окситоцина, который наполняет нас радостью и укрепляет эмоциональную привязанность между партнерами.

Из-за чего возникает стресс.

Стресс – это состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные факторы (голод, холод, физические или психические травмы и т. п.).

Если говорить простыми словами, стресс возникает внутри нас как реакция на внешние обстоятельства. То есть, именно от того, как мы реагируем в той или иной ситуации, зависит наше душевное равновесие. Мы не можем подстроить происходящее во внешней среде под себя, но мы можем научиться реагировать и воспринимать происходящее без эмоционального напряжения.

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