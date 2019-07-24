Для того чтобы вернуть свое сексуальное желание можно попробовать сменить имидж, найти хобби и записаться на фитнес.
Также на повышение женского либидо активно влияет смена обстановки и хороший заряд эмоций.
1. Сменить обстановку
Поездка за город на выходных способна значительно поднять настроение и подарит массу положительных эмоций. Отправьтесь со своим любимым человеком в путешествие.
Но если вы не хотите никуда ехать, то можно просто устроить романтический вечер со свечами и вином. Даже простая перестановка мебели в спальне внесет заметное разнообразие в жизнь.
2. Заряд эмоций
Подарите себе новые эмоции от просмотра фильма, похода в театр или оперу. Но, опять же, если вам лень куда-то идти, то просто почитайте интересный роман.
3. Записаться на фитнес
Умеренные физические нагрузки улучшают циркуляцию крови, насыщают клетки организма кислородом и отлично повышают женское либидо. Кроме тренировок, полезно также заняться медитацией.
4. Смена имиджа
Делая новую прическу или макияж, глядя при этом в зеркало, мы как бы начинаем жизнь с чистого листа, оставляя все проблемы в прошлом. Посетите косметический салон или обновите гардероб.
5. Найдите хобби
В наше время есть множество интересных занятий, которые помогут скоротать время и доставят при этом удовольствие: флористика, дизайн, рисование, оригами и даже прыжки с парашютом. Хобби помогает отвлечься от проблем и приносит настоящее удовольствие.
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