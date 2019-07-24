Для того чтобы вернуть свое сексуальное желание можно попробовать сменить имидж, найти хобби и записаться на фитнес.

Также на повышение женского либидо активно влияет смена обстановки и хороший заряд эмоций.

1. Сменить обстановку

Поездка за город на выходных способна значительно поднять настроение и подарит массу положительных эмоций. Отправьтесь со своим любимым человеком в путешествие.

Но если вы не хотите никуда ехать, то можно просто устроить романтический вечер со свечами и вином. Даже простая перестановка мебели в спальне внесет заметное разнообразие в жизнь.

2. Заряд эмоций

Подарите себе новые эмоции от просмотра фильма, похода в театр или оперу. Но, опять же, если вам лень куда-то идти, то просто почитайте интересный роман.

3. Записаться на фитнес

Умеренные физические нагрузки улучшают циркуляцию крови, насыщают клетки организма кислородом и отлично повышают женское либидо. Кроме тренировок, полезно также заняться медитацией.

4. Смена имиджа

Делая новую прическу или макияж, глядя при этом в зеркало, мы как бы начинаем жизнь с чистого листа, оставляя все проблемы в прошлом. Посетите косметический салон или обновите гардероб.

5. Найдите хобби

В наше время есть множество интересных занятий, которые помогут скоротать время и доставят при этом удовольствие: флористика, дизайн, рисование, оригами и даже прыжки с парашютом. Хобби помогает отвлечься от проблем и приносит настоящее удовольствие.

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