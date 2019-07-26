Все продукты, имеющие срок хранения, мы привыкли прятать в холодильник. Начиная от колбасы и масла, заканчивая фруктами, овощами и пр. И, вроде, пониженные температуры должны способствовать сохранению наших запасов, но есть и такие продукты, которым холодильник противопоказан.

Что нельзя хранить в холодильнике и почему?

Экзотические фрукты

Причина: такие продукты подвоздействием низких температур начинают гнить, а выделяемые в процессе гниения газы – еще и вредить нашему здоровью. Лучший вариант хранения таких фруктов – обернутыми в бумагу, при комнатной температуре.

Отечественные яблоки и груши

Причина: выделение этилена при хранении, что ведет к сокращению сроков хранения, как самих яблок/груш, так и тех фруктов/овощей, что хранятся рядом с ними.

Кабачки и тыквы, дыни

Причина: холодные температуры и отсутствие воздуха приводят к мягкости продуктов, к появлению плесени. А надрезанная дыня в таких условиях еще и начинает выделять вредные вещества (этиловый газ). Рекомендуется хранить их (при целостной оболочке) при комнатной температуре. Упаковка тоже не требуется.

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Помидоры и баклажаны

Хранение водосодержащих овощей на полках холодильника приводит к появлению на них темных пятен, свидетельствующих о загнивании. Лучший способ хранения – в корзинке в условиях комнатной температуры, либо в засушенном виде (нарезать «медальонами» и высушить как грибы на нитке).

Репчатый лук

Причина: нарушение структуры в условиях холодильника, появление мягкости и возникновение плесени. Стоит отметить и луковый аромат, отнюдь не улучшающий вкусовые качества остальных продуктов. А если рядом лежит картофель, то из-за выделяемых им газов и влаги лук гниет кратно быстрее. Лучшего способа для хранения данного продукта, чем капроновый чулок в кухонном углу, пока не придумано.

Оливковое масло

Причина: ухудшение полезных свойств и вкусовых качеств (начинает горчить), появление белого осадка (хлопьев). Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Мед

Аналогично предыдущему пункту – биохимические вещества продукта в холодильнике подвержены разрушению. Такой мед большой пользы не принесет. Хранят продукт в сухой и темной тумбочке.

Картофель и морковь, прочие твердые овощи

Причина: прорастание, загнивание, образование плесени. А картофельный крахмал при температурах ниже 7 градусов имеет свойство превращаться в сахар, что ведет к изменению вкусовых качества картофеля и консистенции. Дольше всего (и без последствий для здоровья) такие овощи хранятся в деревянном вентилируемом ящике, поверх бумаги, в кладовке (сухой и темной).

Шоколад

Причина: образование конденсата на поверхности продукта, его дальнейшая кристаллизация, возникновение “седины” (налета), а при герметичной упаковке – и развитие плесени. Особого вреда здоровью не будет, но вот органолептические свойства снижаются, да и эстетический вид будет потерян.

Хлеб

Если хлеба вы закупаете много, и едите по чуть-чуть, то хранить его лучше в морозилке, а не в холодильнике. А еще лучше – не более 3 дней и при комнатной температуре. В холодильнике же он мгновенно впитывает все запахи продуктов, а при повышенной влажности еще и обрастает плесенью.

Чеснок

Продукт, который категорически не выносит холода. Чтобы чеснок не сгнил и не покрылся плесенью, храните его в специальных вентилируемых емкостях в сухом месте, вне холодильника.

Бананы

Влага и холод на эти фрукты действует губительно – процесс гниения идет кратно быстрее, вкусовые качества теряются. Идеальный метод хранения – в подвешенном на кухне состоянии (как на пальме), в темном углу.

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