Для многих людей 24 часов в сутках недостаточно для того, чтобы сделать все намеченное, используя свою продуктивность. Но, оказывается, можно успеть выполнить 90% работы до обеда.

Как успеть сделать 90% работы до обеда:

1. Планируйте день вечером

Каждый вечер составляйте график задач на следующий день, обязательно при этом указывайте точно время, когда задание должно быть выполнено.

2. Уберите в кабинете вечером

Беспорядок в офисе отвлекает. А когда вы появляетесь в убранном кабинете, это помогает думать более ясно и работать усерднее.

3. Просыпайтесь очень рано

Просыпайтесь по утрам на 3 часа раньше, чем вам нужно выходить на работу. Таким образом, когда вы будете уже в офисе полностью проснетесь и точно успеете сделать все свои утренние дела. Но для того, чтобы раньше встать, необходимо раньше лечь.

4. Выполняйте физические упражнения

Наука показывает, что утренние физические упражнения помогают лучше думать, лучше работать и быть более продуктивными. Исследователь Джон Рейти из Гарварда пишет, что физические занятия необходимы, чтобы достичь высокой производительности в интеллектуально требовательных профессиях. К этому вас может подготовить короткая пробежка или 30-минутные занятия йогой.

5. Следуйте своему графику

Всегда следуйте своему поставленному графику. Если будете отклоняться от него и отвлекаться на задачи, которых в нем нет, ничего не успеете.

6. Дайте себе 20 минут, чтобы войти в ритм

Ощущение потока приходит, когда вы полностью погружены в свое дело, сфокусированы на нем и достигаете результатов на высоком уровне и в быстром темпе. Нужно время, чтобы войти в это состояние, – если не чувствуете, что поглощены работой, немного подождите.

7. Принимайте решение за 60 секунд

Принятие решений – водоворот, который высасывает время. Когда вы сталкиваетесь с необходимостью принять решение во время работы, дайте себе минуту. Конечное решение будет не хуже, но займет меньше времени.

8. Используйте наушники

Когда выполняете глобальную задачу, лучше всего слушать музыку, которая будет служить некой изоляцией от окружающего мира. Таким образом, вы не будете отвлекаться на разные раздражители и сможете быстро закончить работу.

9. Сначала делайте самое сложное

Если все важнейшие и самые неприятные задачи выполнены в самом начале дня, остаток суток будет чрезвычайно продуктивным.

10. Избегайте поездок на работу

Особенно если они длинные. Сделайте все, чтобы вам не нужно было ехать. Это не просто потраченное время: это умственное опустошение. Поездка в офис и обратно – один из самых стрессовых промежутков времени. Начать день с этого потрясения, значит убить свою производительность. Даже за кофе не нужно выходить, сварите дома.

11. Придерживайтесь определенного распорядка

Делая что-то регулярно, вы сможете делать это лучше и быстрее каждый раз. Только найдете подходящий распорядок, держитесь за него. Это трамплин к производительности.

12. Обеспечьте личный комфорт

Сделайте все необходимое, чтобы настроиться на успех. Если для этого нужно принять душ, побриться, позавтракать, сделать запись в дневнике, помедитировать, покормить собаку, открыть шторы, – сделайте это. Только выполнение этих подготовительных задач и создание атмосферы сделает вас более продуктивными.

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