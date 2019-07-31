Маслины, сыр и мороженое – казалось бы , это самые безопасные продукты, от которых не стоит ждать беды. Но даже они могут стать опасными для вашего здоровья, если их употреблять неосторожно.

Американские ученые проанализировали статистику отравлений в течение последних 20 лет и составили рейтинг продуктов, которые чаще всего становились причиной расстройства желудка.

Список продуктов, которые чаще всего становятся причиной отравлений:

Колбаса и сосиски. Эти продукты содержат много скрытых жиров, которые могут стать причиной лишнего веса и избытка холестерина. К тому же, часто в колбасе натуральное мясо заменяют коктейлем из сои, крахмала, соединительной ткани, сала, жира, кожи и различных добавок с ненавистным кодом « Е».

Маслины. Особенно внимательно нужно подходить к покупке черных маслин, так как часто еще зеленые плоды красят глюконатом железа в черный цвет. Излишнее увлечение крашеными маслинами может привести к переизбытку железа в организме, что, без сомнения, должным образом отразится и на самочувствии.

Картофель обладает способностью втягивать патогенные микробы. Особенно отчетливо данный эффект наблюдается в блюдах с большим количеством ингредиентов – например, в салатах «оливье», «мимоза» и других. Особенно осторожно надо относиться к картофелю после нового года – за время хранения количество ядовитых компонентов в овощах увеличивается.

Сыр может содержать в себе патогенные бактерии, особенно если он сделан с непастеризованного молока в домашних условиях. Такие сыры как фета, бри, камамбер – хорошая основа для размножения бактерии, вызывающей болезнь под названием листериоз. Эта болезнь может протекать без симптомов и привести к выкидышу у беременных женщин. Также рискуют заразиться люди с ослабленным иммунитетом и люди в возрасте.

Мороженое тоже таит в себе скрытые опасности, потому что емкости для хранения мороженого, продающегося на вес, тщательно моют далеко не всегда. В них размножаются сальмонелла, стафилококк, листерия. Кстати, крупная вспышка инфекции возник, когда производитель перевозил ингредиенты для мороженого в одном грузовике с яйцами.

Копчености. В них может быть много канцерогенов и консервантов. Родителям рекомендуется не давать детям ветчину и другое копченое мясо, чтобы избежать риска возникновения у них раковых заболеваний во взрослой жизни, главным образом рака кишечника.

Яйца становятся опасными из-за птиц. Сальмонелла живет в пищеварительном тракте животных и попадает в организм человека при недостаточной обработке блюд.

Крабовые палочки, как оказывается, сделаны не из крабового мяса, а из рыбного фарша, в котором и рыбы часто немного. В основном в крабовых палочках – вода, крахмал, соль, сахар и ароматизаторы, красители, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы.

Помидоры чаще становятся причиной отравления, так как бактерии проникают через поврежденную кожу помидоров. В помидорах размножаются сальмонеллы и норовирусы – они в 90% всех случаев становятся причине не бактериальных эпидемий желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому помидоры рекомендуется варить или тушить, а в противном случае бактерии попадают в человеческий организм. Ученые советуют выбирать томаты с ровной кожурой и без трещин.

Зелень – абсолютный лидер по количеству отравлений. Вредные бактерии и вирусы в зелень попадают из почвы и хорошо сохраняются на растениях. Также зелень активно впитывает вредные вещества из почвы и консервирует их в листьях и стеблях.

Отметим, что продукты эти есть можно, но к их выбору нужно подходить осторожно и внимательно. Надо мыть руки и ножи после работы с каждым продуктом, использовать отдельные разделочные доски, а зелень стоит замачивать минимум на 20 минут, после чего промыть в проточной воде.

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