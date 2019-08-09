Как вывести пятна от чернил, кофе, пива, вина и не только.
Большинство свежих пятен можно очень легко вывести при помощью стирки с мылом, содой или другими моющими средствами. В любом случае для начала попробуйте применить средство на изнанке или подгибе изделия.
Перед выведением пятна удалите пыль сначала сухой, а затем влажной щёткой.
Удалять пятна нужно, начиная с краёв и постепенно переходя к середине. Иначе пятно может расползтись.
Также стоит помнить, что спирты и кислоты могут разрушить некоторые краски, ацетон и уксусная кислота — ткани из ацетатного шелка, хлорная известь — хлопчатобумажные и другие ткани. В общем, стоит быть очень осторожным.
Как вывести пятно с одежды и обуви
Удаляем пятна от вина:
- Первый: поместите испачканную вещь в горячее молоко или сыворотку на 30 минут и постирайте с мылом.
- Второй: протрите пятно раствором перекиси водорода (1 чайная ложка перекиси водорода на полстакана воды) и промойте холодной водой. Этот способ подходит только для белых изделий.
Удаляем пятна от помады:
- Если одежда белая, тогда пятно можно обработать перекисью водорода, а затем полоскать в мыльной воде, пока пятно не исчезнет.
- Если же одежда цветная, воспользуйтесь скипидаром или эфиром.
- Если это не поможет, тогда положите с обеих сторон ткани салфетку, насыпьте немного талька и прогладьте утюгом при средней температуре.
- В том случае, если ваша одежда из шерсти и/или шелка, протрите загрязнённое место ватным тампоном, смоченным в спирте.
Удаляем жирные пятна с одежды:
- Такие пятна можно удалить с помощью бензина, скипидара или ацетона. Смочите пятно от краёв к середине бензином. Затем накройте салфеткой и придавите теплым утюгом.
- Если ткань нестирающаяся, подложите под неё белую чистую ткань. Сильно нагрейте картофельную муку и посыпьте пятно. Через 30 минут удалите муку. Повторяйте процедуру до полного исчезновения пятна.
Удаляем пятна с обуви:
- Чтобы удалить пятна с цветной обуви, используйте сок лука. Жирные пятна на кожаной обуви можно удалить с помощью ватного тампона, смоченного в содовом растворе (10 грамм соды на 0,5 стакана воды).
- Пятна от плесени удаляются с помощью бензина.
Как вывести пятна с ковра
- Чтобы удалить жвачку с ковра, положите на нее лед и дождитесь, когда она затвердеет. Затем раскрошите ее и снимите.
- Пятна от кофе и чая можно вывести с помощью глицерина и холодной воды (1 столовая ложка на 1 литр воды).
- Пятна с шерстяных ковров нужно удалять смесью уксуса и спирта (1 : 1). Пятна с ковров из искусственного волокна удаляйте холодной водой.
- Если вы пролили пиво на ковер, то просто намочите пятно теплой водой с мылом. Затем смойте этот раствор теплой водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 литр).
- Пятна от красного вина можно вывести раствором холодной воды и небольшого количества нашатырного спирта.
- Старые пятна от чернил можно удалить с помощью раствора уксусной кислоты или спирта, сока лимона или лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан горячей воды). Затем промойте это место мыльной водой и протрите насухо.
- Свежие пятна можно убрать с помощью щётки, смоченной в горячем молоке.
Как удалить пятна с мебели
- Если на вашу светлую полированную мебель попала зелёнка или чернила, протрите пятно обычной карандашной резинкой.
- Жирные пятна с паркета можно удалить с помощью стирального порошка, смешанного с теплой водой. Вотрите эту кашицу в пятно и оставьте на ночь. Утром промойте место, где было пятно, теплой водой.
- Если, убив муху на полированной мебели, вы оставили след, не отчаивайтесь. Это пятно можно удалить ватным тампоном, увлажнённым столовым несладким вином.