Как вывести пятна от чернил, кофе, пива, вина и не только.

Большинство свежих пятен можно очень легко вывести при помощью стирки с мылом, содой или другими моющими средствами. В любом случае для начала попробуйте применить средство на изнанке или подгибе изделия.

Перед выведением пятна удалите пыль сначала сухой, а затем влажной щёткой.

Удалять пятна нужно, начиная с краёв и постепенно переходя к середине. Иначе пятно может расползтись.

Также стоит помнить, что спирты и кислоты могут разрушить некоторые краски, ацетон и уксусная кислота — ткани из ацетатного шелка, хлорная известь — хлопчатобумажные и другие ткани. В общем, стоит быть очень осторожным.

Как вывести пятно с одежды и обуви

Удаляем пятна от вина:

Первый: поместите испачканную вещь в горячее молоко или сыворотку на 30 минут и постирайте с мылом.

Второй: протрите пятно раствором перекиси водорода (1 чайная ложка перекиси водорода на полстакана воды) и промойте холодной водой. Этот способ подходит только для белых изделий.

Удаляем пятна от помады:

Если одежда белая, тогда пятно можно обработать перекисью водорода, а затем полоскать в мыльной воде, пока пятно не исчезнет.

Если же одежда цветная, воспользуйтесь скипидаром или эфиром.

Если это не поможет, тогда положите с обеих сторон ткани салфетку, насыпьте немного талька и прогладьте утюгом при средней температуре.

В том случае, если ваша одежда из шерсти и/или шелка, протрите загрязнённое место ватным тампоном, смоченным в спирте.

Удаляем жирные пятна с одежды:

Такие пятна можно удалить с помощью бензина, скипидара или ацетона. Смочите пятно от краёв к середине бензином. Затем накройте салфеткой и придавите теплым утюгом.

Если ткань нестирающаяся, подложите под неё белую чистую ткань. Сильно нагрейте картофельную муку и посыпьте пятно. Через 30 минут удалите муку. Повторяйте процедуру до полного исчезновения пятна.

Удаляем пятна с обуви:

Чтобы удалить пятна с цветной обуви, используйте сок лука. Жирные пятна на кожаной обуви можно удалить с помощью ватного тампона, смоченного в содовом растворе (10 грамм соды на 0,5 стакана воды).

Пятна от плесени удаляются с помощью бензина.

Как вывести пятна с ковра

Чтобы удалить жвачку с ковра, положите на нее лед и дождитесь, когда она затвердеет. Затем раскрошите ее и снимите.

Пятна от кофе и чая можно вывести с помощью глицерина и холодной воды (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Пятна с шерстяных ковров нужно удалять смесью уксуса и спирта (1 : 1). Пятна с ковров из искусственного волокна удаляйте холодной водой.

Если вы пролили пиво на ковер, то просто намочите пятно теплой водой с мылом. Затем смойте этот раствор теплой водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 литр).

Пятна от красного вина можно вывести раствором холодной воды и небольшого количества нашатырного спирта.

Старые пятна от чернил можно удалить с помощью раствора уксусной кислоты или спирта, сока лимона или лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан горячей воды). Затем промойте это место мыльной водой и протрите насухо.

Свежие пятна можно убрать с помощью щётки, смоченной в горячем молоке.

Как удалить пятна с мебели

Если на вашу светлую полированную мебель попала зелёнка или чернила, протрите пятно обычной карандашной резинкой.

Жирные пятна с паркета можно удалить с помощью стирального порошка, смешанного с теплой водой. Вотрите эту кашицу в пятно и оставьте на ночь. Утром промойте место, где было пятно, теплой водой.

Если, убив муху на полированной мебели, вы оставили след, не отчаивайтесь. Это пятно можно удалить ватным тампоном, увлажнённым столовым несладким вином.

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