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Как вывести пятна со всего на свете

Как вывести пятна от чернил, кофе, пива, вина и не только.

Як вивести пляму

Большинство свежих пятен можно очень легко вывести при помощью стирки с мылом, содой или другими моющими средствами. В любом случае для начала попробуйте применить средство на изнанке или подгибе изделия.

Перед выведением пятна удалите пыль сначала сухой, а затем влажной щёткой.

Удалять пятна нужно, начиная с краёв и постепенно переходя к середине. Иначе пятно может расползтись.

Также стоит помнить, что спирты и кислоты могут разрушить некоторые краски, ацетон и уксусная кислота — ткани из ацетатного шелка, хлорная известь — хлопчатобумажные и другие ткани. В общем, стоит быть очень осторожным.

Как вывести пятно с одежды и обуви

Удаляем пятна от вина:

  • Первый: поместите испачканную вещь в горячее молоко или сыворотку на 30 минут и постирайте с мылом.
  • Второй: протрите пятно раствором перекиси водорода (1 чайная ложка перекиси водорода на полстакана воды) и промойте холодной водой. Этот способ подходит только для белых изделий.

Удаляем пятна от помады:

  • Если одежда белая, тогда пятно можно обработать перекисью водорода, а затем полоскать в мыльной воде, пока пятно не исчезнет.
  • Если же одежда цветная, воспользуйтесь скипидаром или эфиром.
  • Если это не поможет, тогда положите с обеих сторон ткани салфетку, насыпьте немного талька и прогладьте утюгом при средней температуре.
  • В том случае, если ваша одежда из шерсти и/или шелка, протрите загрязнённое место ватным тампоном, смоченным в спирте.

Удаляем жирные пятна с одежды: 

  • Такие пятна можно удалить с помощью бензина, скипидара или ацетона. Смочите пятно от краёв к середине бензином. Затем накройте салфеткой и придавите теплым утюгом.
  • Если ткань нестирающаяся, подложите под неё белую чистую ткань. Сильно нагрейте картофельную муку и посыпьте пятно. Через 30 минут удалите муку. Повторяйте процедуру до полного исчезновения пятна.

Удаляем пятна с обуви:

  • Чтобы удалить пятна с цветной обуви, используйте сок лука. Жирные пятна на кожаной обуви можно удалить с помощью ватного тампона, смоченного в содовом растворе (10 грамм соды на 0,5 стакана воды).
  • Пятна от плесени удаляются с помощью бензина.

Как вывести пятна с ковра

  • Чтобы удалить жвачку с ковра, положите на нее лед и дождитесь, когда она затвердеет. Затем раскрошите ее и снимите.
  • Пятна от кофе и чая можно вывести с помощью глицерина и холодной воды (1 столовая ложка на 1 литр воды).
  • Пятна с шерстяных ковров нужно удалять смесью уксуса и спирта (1 : 1). Пятна с ковров из искусственного волокна удаляйте холодной водой.
  • Если вы пролили пиво на ковер, то просто намочите пятно теплой водой с мылом. Затем смойте этот раствор теплой водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 литр).
  • Пятна от красного вина можно вывести раствором холодной воды и небольшого количества нашатырного спирта.
  • Старые пятна от чернил можно удалить с помощью раствора уксусной кислоты или спирта, сока лимона или лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан горячей воды). Затем промойте это место мыльной водой и протрите насухо.
  • Свежие пятна можно убрать с помощью щётки, смоченной в горячем молоке.

Как удалить пятна с мебели

  • Если на вашу светлую полированную мебель попала зелёнка или чернила, протрите пятно обычной карандашной резинкой.
  • Жирные пятна с паркета можно удалить с помощью стирального порошка, смешанного с теплой водой. Вотрите эту кашицу в пятно и оставьте на ночь. Утром промойте место, где было пятно, теплой водой.
  • Если, убив муху на полированной мебели, вы оставили след, не отчаивайтесь. Это пятно можно удалить ватным тампоном, увлажнённым столовым несладким вином.

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Фото: Pixabay

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