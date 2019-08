О самых интересных и полезных группах в Telegram, которые будут помогать Вам и держать в курсе важнейших событий читайте на Фактах ICTV.

Сегодня Telegram называют самым быстрорастущим стартапом Европы. Здесь можно найти всю необходимую информацию – от новостей до развлечений.

Известно, что Telegram появился в рамках некоммерческой организации Digital Fortress и запустился на деньги Павла Дурова. Он до сих финансирует проект в одиночку, заработав на продаже своей доли ВКонтакте около $300 млн. По словам Дурова, издержки составляют больше $1 млн в месяц.

Telegram запускался на английском языке c расчетом на международную аудиторию под лозунгом Taking back our right to privacy (вернем себе право на приватность). Со временем эта надпись исчезла, и теперь Дуров использует более обтекаемую формулировку: New era of messaging.

Возможно, это связано с тем, что WhatsApp — главный конкурент Telegram — запустил полное end-2-end-шифрование и стал более защищенным.

Одно из преимуществ Telegram — группы и боты. Топ-13 групп в Telegram, которые будут Вам полезны, собрали Факты ICTV.

Интернет-аналитика

(32 707 участников)

@internetanalytics

На этом канале накапливается информация об актуальных исследованиях интернет-отрасли и связанных с ним рынках. Кроме этого, приводимые данные сопровождаются короткими комментариями, отражающими суть и ценность информации.

Learn English Grammar

@thepirate_bot

Бот для тренировки английской грамматики. Умный алгоритм позволяет тренировать все правила английского языка. Будет трудно, но интересно!

Что посмотреть?

@kinofortoday_bot

Этот бот поможет Вам найти фильм по его названию, посмотреть ближайшие премьеры фильмов в кинотеатрах и получить случайную подборку фильмов или сериалов для просмотра нажатием всего одной кнопки!

Telegram бот Bussy

@bussy_bot

Кот для поиска билетов, как называет себя виртуальный помощник, дает возможность всего за несколько секунд найти билет на автобус в нужном направлении.

В перечне перевозчиков есть все главные европейские операторы: Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines и другие. А также небольшие локальные перевозчики отдельно взятых стран.

WorldWeatherBot

@w_weather_bot

Погода в мире. Отправь боту название своего города и он расскажет о текущей погоде и погоде на несколько дней вперед.

AirTrack

@airtrack_bot

Бот мониторит 98% авиакомпаний мира, в частности – Wizzair, Ryanair и другие лоукосты, которые покрывают Европу.

Пользователю нужно всего лишь задать нужный маршрут, создать отслеживания стоимости по данному направлению, после чего AirTrack посылать уведомления о любых изменениях цены.

Gymboss

@gymbossbot

Ваш персональный тренер-диетолог с искусственным интеллектом, который поможет составить индивидуальную программу фитнес-тренировок и питания.

Orfobot

@orfobot

Пишешь ему слово или целые фразы — он исправляет ошибки.

Намочи манту

(78 200 участников)

@namochimanturu

Интересный канал для тех, кто интересуется своим здоровьем. Группа о доказательной медицине от медицинских журналистов Даши Саркисян, Марианны Мирзоян и Карины Назаретян.

Факты ICTV

@FAKTY_ICTV

Самые свежие новости Украины и мира. В группе систематически появляется подборка актуальных новостей, аналитических материалов и интервью. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

My Bugalter

@MymMymBot

Виртуальный бухгалтер. Бот поможет вести учет расходов и доходов, отчет за день/месяц/год, статистику, прогнозирование, выгрузку отчетов в Exel, чеки по покупкам и расскажет свежий курс валют.

Запуск завтра

(11 340 участников)

@ctodaily

Будни технического директора новостного стартапа. Самые интересные новости в мире техники и научных исследований.

Книжный лис

(37 162 участников)

@booksfox

Канал с рецензиями на книги, поэзию и комиксы. Интересные подборки книг по тематике, странам и писателям.

