О самых интересных и полезных группах в Telegram, которые будут помогать Вам и держать в курсе важнейших событий читайте на Фактах ICTV.
Сегодня Telegram называют самым быстрорастущим стартапом Европы. Здесь можно найти всю необходимую информацию – от новостей до развлечений.
Известно, что Telegram появился в рамках некоммерческой организации Digital Fortress и запустился на деньги Павла Дурова. Он до сих финансирует проект в одиночку, заработав на продаже своей доли ВКонтакте около $300 млн. По словам Дурова, издержки составляют больше $1 млн в месяц.
Telegram запускался на английском языке c расчетом на международную аудиторию под лозунгом Taking back our right to privacy (вернем себе право на приватность). Со временем эта надпись исчезла, и теперь Дуров использует более обтекаемую формулировку: New era of messaging.
Возможно, это связано с тем, что WhatsApp — главный конкурент Telegram — запустил полное end-2-end-шифрование и стал более защищенным.
Одно из преимуществ Telegram — группы и боты. Топ-13 групп в Telegram, которые будут Вам полезны, собрали Факты ICTV.
Интернет-аналитика
(32 707 участников)
На этом канале накапливается информация об актуальных исследованиях интернет-отрасли и связанных с ним рынках. Кроме этого, приводимые данные сопровождаются короткими комментариями, отражающими суть и ценность информации.
Learn English Grammar
Бот для тренировки английской грамматики. Умный алгоритм позволяет тренировать все правила английского языка. Будет трудно, но интересно!
Что посмотреть?
Этот бот поможет Вам найти фильм по его названию, посмотреть ближайшие премьеры фильмов в кинотеатрах и получить случайную подборку фильмов или сериалов для просмотра нажатием всего одной кнопки!
Telegram бот Bussy
Кот для поиска билетов, как называет себя виртуальный помощник, дает возможность всего за несколько секунд найти билет на автобус в нужном направлении.
В перечне перевозчиков есть все главные европейские операторы: Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines и другие. А также небольшие локальные перевозчики отдельно взятых стран.
WorldWeatherBot
Погода в мире. Отправь боту название своего города и он расскажет о текущей погоде и погоде на несколько дней вперед.
AirTrack
Бот мониторит 98% авиакомпаний мира, в частности – Wizzair, Ryanair и другие лоукосты, которые покрывают Европу.
Пользователю нужно всего лишь задать нужный маршрут, создать отслеживания стоимости по данному направлению, после чего AirTrack посылать уведомления о любых изменениях цены.
Gymboss
Ваш персональный тренер-диетолог с искусственным интеллектом, который поможет составить индивидуальную программу фитнес-тренировок и питания.
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Orfobot
Пишешь ему слово или целые фразы — он исправляет ошибки.
Намочи манту
(78 200 участников)
Интересный канал для тех, кто интересуется своим здоровьем. Группа о доказательной медицине от медицинских журналистов Даши Саркисян, Марианны Мирзоян и Карины Назаретян.
Факты ICTV
Самые свежие новости Украины и мира. В группе систематически появляется подборка актуальных новостей, аналитических материалов и интервью. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
My Bugalter
Виртуальный бухгалтер. Бот поможет вести учет расходов и доходов, отчет за день/месяц/год, статистику, прогнозирование, выгрузку отчетов в Exel, чеки по покупкам и расскажет свежий курс валют.
Запуск завтра
(11 340 участников)
Будни технического директора новостного стартапа. Самые интересные новости в мире техники и научных исследований.
Книжный лис
(37 162 участников)
Канал с рецензиями на книги, поэзию и комиксы. Интересные подборки книг по тематике, странам и писателям.
Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что украинцы создали Telegram-бот для мониторинга дешевых авиабилетов.