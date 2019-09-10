PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Факты успеха

Как экономить на еде – 13 способов

Как сэкономить на еде и продуктах питания? Факты ICTV собрали для вас 13 способов, которые помогут экономить на еде.

Как экономить на еде – 13 способов

Топ-13 способов экономии на еде:

  • Не ходите за покупками, если чувствуете голод, а также берите с собой такую сумму (наличными или на карте), сколько будете готовы потратить.
  • Не покупайте полуфабрикаты. Научитесь самостоятельно их готовить.
  • Попросите помощи у семьи в приготовлении пельменей, вареников, котлет. Так вы не только сделаете заготовки еды, но и время проведете все вместе.
  • Составляйте меню на неделю. Обязательно там нужно расписать блюда на завтра, обед и ужин.
  • Ходите за продуктами со списком. Составьте его исходя из тех блюд, что вы будете готовить на неделе.
  • Всегда берите с собой скидочную карту и используйте кэшбек.
  • Берите с собой экосумку. Это поможет не только уменьшить количество пластика в природе, но и вы сможете сэкономить несколько гривен.
  • Обращайте внимание на нижние полки и дальние углы стеллажей. Там вы сможете найти свежие, недорогие продукты.
  • Все, что может долго хранится и достаточно часто используется в вашей семье старайтесь покупать оптом.
  • Не стесняйтесь покупать товары местных производителей. Их расходы на рекламу и транспорт меньше, а значит и себестоимость продукции тоже будет ниже.
  • В сезон некоторые продукты дешевле и полезнее. Если у вас есть возможность, заморозьте их.
  • Покупайте мясо и рыбу исходя из того, что вы будете готовить. Иногда можно купить целую курицу и приготовить из разных ее частей большое количество блюд.
  • Берите с собой на работу тормозки и купите пачку кофе или чая. Качество будет выше, а экономия существенная.

Такие нехитрые советы помогут вам экономить на еде и не тратить лишних денег.

Читайте: Как накопить на отпуск – 7 советов

Фото: Unsplash

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

верховна рада
Стало известно, сколько стоила организация торжественного заседания Рады 29 августа
Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Почему принятый закон об импичменте неэффективен – мнения экспертов
Почему принятый закон об импичменте неэффективен – мнения экспертов
Зеленский назначил двух заместителей Богдана
Зеленский назначил двух заместителей Богдана
В школе Черкасс распылили газ – 19 детей в больнице
В школе Черкасс распылили газ – 19 детей в больнице
Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу
Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу
В новой Раде сняли на видео первого кнопкодава
В новой Раде сняли на видео первого кнопкодава
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка