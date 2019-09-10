Как сэкономить на еде и продуктах питания? Факты ICTV собрали для вас 13 способов, которые помогут экономить на еде.

Топ-13 способов экономии на еде:

Не ходите за покупками, если чувствуете голод, а также берите с собой такую сумму (наличными или на карте), сколько будете готовы потратить.

Не покупайте полуфабрикаты. Научитесь самостоятельно их готовить.

Попросите помощи у семьи в приготовлении пельменей, вареников, котлет. Так вы не только сделаете заготовки еды, но и время проведете все вместе.

Составляйте меню на неделю. Обязательно там нужно расписать блюда на завтра, обед и ужин.

Ходите за продуктами со списком. Составьте его исходя из тех блюд, что вы будете готовить на неделе.

Всегда берите с собой скидочную карту и используйте кэшбек.

Берите с собой экосумку. Это поможет не только уменьшить количество пластика в природе, но и вы сможете сэкономить несколько гривен.

Обращайте внимание на нижние полки и дальние углы стеллажей. Там вы сможете найти свежие, недорогие продукты.

Все, что может долго хранится и достаточно часто используется в вашей семье старайтесь покупать оптом.

Не стесняйтесь покупать товары местных производителей. Их расходы на рекламу и транспорт меньше, а значит и себестоимость продукции тоже будет ниже.

В сезон некоторые продукты дешевле и полезнее. Если у вас есть возможность, заморозьте их.

Покупайте мясо и рыбу исходя из того, что вы будете готовить. Иногда можно купить целую курицу и приготовить из разных ее частей большое количество блюд.

Берите с собой на работу тормозки и купите пачку кофе или чая. Качество будет выше, а экономия существенная.

Такие нехитрые советы помогут вам экономить на еде и не тратить лишних денег.

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